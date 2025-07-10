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Драмой с семью голами обернулся матч «Ордабасы» в Лиге конференций

В Кутаиси (Грузия) завершился первый матч квалификационного раунда Лиги конференций, где местный «Торпедо» принял у себя на поле шымкентский «Ордабасы», сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Ордабасы"

На 30-й минуте встречи казахстанская команда пропустила мяч в свои ворота, позволив хозяевам выйти вперед. Однако уже спустя две минуты «Ордабасы» ответил эффектным голом: румынский новичок шымкентского клуба Михай Кэпэцанэ потрясающим ударом с лета из-за пределов штрафной восстановил равенство.

Спустя еще три минуты гости и вовсе вышли вперед. Автором второго гола стал представитель Грузии Лука Имнадзе, завершив стремительную атаку и оформив быстрый и зрелищный камбэк — 2:1 в пользу «Ордабасы». Тем не менее удержать победный счет не удалось: под занавес первого тайма «Торпедо» воспользовалось стандартом и сравняло результат.

На 69-й минуте Кэпэцанэ снова вывел вперед казахстанский клуб. Однако и на этот раз у хозяев нашелся ответ — через 10 минут своим ударом ответил нападающий хозяев Бьорн Йонсен. А на 94-й минуте «Торпедо» вырвало победу, снова воспользовавшись стандартным положением.

Таким образом, дебютный матч квалификационного раунда между «Торпедо» и «Ордабасы» завершился победой хозяев — 4:3.

Ответная встреча состоится 17 июля и пройдет на стадионе в Шымкенте.

Торпедо Кт
4:3
Первый тайм: 0:0
Ордабасы
Футбол, Лига конференций, 1-й отборочный раунд
10.07.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ramaz Shengelia Stadium
Главные тренеры
Кахабер Чхетиани
Александр Седнев
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