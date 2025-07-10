Драмой с семью голами обернулся матч «Ордабасы» в Лиге конференций

Спустя еще три минуты гости и вовсе вышли вперед. Автором второго гола стал представитель Грузии Лука Имнадзе, завершив стремительную атаку и оформив быстрый и зрелищный камбэк — 2:1 в пользу «Ордабасы». Тем не менее удержать победный счет не удалось: под занавес первого тайма «Торпедо» воспользовалось стандартом и сравняло результат.