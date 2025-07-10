Драмой с семью голами обернулся матч «Ордабасы» в Лиге конференций

На 30-й минуте встречи казахстанская команда пропустила мяч в свои ворота, позволив хозяевам выйти вперед. Однако уже спустя две минуты «Ордабасы» ответил эффектным голом: румынский новичок шымкентского клуба Михай Кэпэцанэ потрясающим ударом с лета из-за пределов штрафной восстановил равенство.
Спустя еще три минуты гости и вовсе вышли вперед. Автором второго гола стал представитель Грузии Лука Имнадзе, завершив стремительную атаку и оформив быстрый и зрелищный камбэк — 2:1 в пользу «Ордабасы». Тем не менее удержать победный счет не удалось: под занавес первого тайма «Торпедо» воспользовалось стандартом и сравняло результат.
На 69-й минуте Кэпэцанэ снова вывел вперед казахстанский клуб. Однако и на этот раз у хозяев нашелся ответ — через 10 минут своим ударом ответил нападающий хозяев Бьорн Йонсен. А на 94-й минуте «Торпедо» вырвало победу, снова воспользовавшись стандартным положением.
Таким образом, дебютный матч квалификационного раунда между «Торпедо» и «Ордабасы» завершился победой хозяев — 4:3.
Ответная встреча состоится 17 июля и пройдет на стадионе в Шымкенте.
Кахабер Чхетиани
Александр Седнев
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