Один гол решил судьбу первого матча «Актобе» в Лиге Европы

Казахстанцы открыли счет уже на 9-й минуте игры. Отличился форвард Оралхан Омиртаев. Однако рефери отменил гол из-за офсайда — футболисту гостевой команды помешали считанные сантиметры. «Легия» ответила своим ударом на 25-й минуте. Хозяева открыли счет благодаря голу армянского хавбека Вагана Бичахчяна — этот мяч стал единственным по итогам первой встречи.