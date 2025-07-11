Один гол решил судьбу первого матча «Актобе» в Лиге Европы

Казахстанцы открыли счет уже на 9-й минуте игры. Отличился форвард Оралхан Омиртаев. Однако рефери отменил гол из-за офсайда — футболисту гостевой команды помешали считанные сантиметры. «Легия» ответила своим ударом на 25-й минуте. Хозяева открыли счет благодаря голу армянского хавбека Вагана Бичахчяна — этот мяч стал единственным по итогам первой встречи.
Таким образом, матч завершился со счетом 1:0 в пользу польского клуба.
Ответный матч состоится 17 июля и пройдет на стадионе в Актобе.
Футбол, Лига Европы, 1-й отборочный раунд
10.07.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Stadion Wojska Polskiego
Главные тренеры
Гонсалу Фейо
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти