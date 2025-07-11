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Стало известно место Казахстана в рейтинге УЕФА после старта в еврокубках

Стало известно место Казахстана в рейтинге коэффициентов УЕФА после первых матчей в рамках первого квалификационного раунда еврокубков, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Олимпия"

Так, алматинский «Кайрат» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов на выезде сыграл вничью со словенской «Олимпией» (1:1).

На этой же стадии в Лиге Европы «Актобе» минимально уступил в гостях польской «Легии» (0:1), а «Ордабасы» проиграл грузинскому «Торпедо» (3:4) в Лиге конференций.

По итогам этих матчей Казахстан сохранил за собой 39-е место.

Таблица коэффициентов УЕФА:

1. Англия — 94.839;

2. Италия — 84.374;

3. Испания — 78.703;

4. Германия — 74.545;

5. Франция — 67.748;

6. Нидерланды — 59.950;

7. Португалия — 53.866;

8. Бельгия — 52.050;

9. Турция — 42.000;

10. Чехия — 38.700;

…39. Казахстан — 10.250.

Коэффициент представляет собой сумму: среднее значение за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в евросезоне) плюс результаты предыдущих четырех сезонов. В случае равенства коэффициентов более высокое место занимает ассоциация с более высоким коэффициентом за предыдущий сезон.