МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Россия вернется к международным турнирам по футболу, как только завершится СВО, к этому готовы и ФИФА, и УЕФА, считает бывший премьер-министр РФ, член совета директоров и председатель консультативного совета московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин.
«Да, как только закончится спецоперация, 100%. К этому и ФИФА, и УЕФА готовы», — сказал Степашин, отвечая на соответствующий вопрос в беседе с РИА Новости.
Он также отметил, что сборная России живет в прежнем ритме, несмотря на то, что проходят только товарищеские матчи.
«Валерий Георгиевич Карпин (главный тренер сборной РФ — ред.) делает неплохую команду, играющую, молодых ребят подбирает сейчас. Я надеюсь, что все-таки в недалекой перспективе мы вернемся. Тем более, что футбол нас любит», — добавил Степашин.
Также, по его мнению, Россия может вернуться и в международное олимпийское движение. Степашин упомянул, что в этом году МОК возглавила олимпийская чемпионка из Зимбабве Кирсти Ковентри. «Она уже пробрасывала о том, что олимпийское движение не должно подменяться политикой», — добавил Степашин.
Сборная России сохранила за собой 35-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого была опубликована в четверг на официальном сайте организации.
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.