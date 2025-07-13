Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Челси
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.10
П2
1.77
Футбол. Еврокубки
15.07
Кайрат
:
Олимпия Л
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.40
П2
3.11
Футбол. Еврокубки
15.07
Линколн
:
Викингур Л
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
15.07
Хамрун Спартанс
:
Жальгирис В
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.52
П2
3.11
Футбол. Еврокубки
15.07
Милсами
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.72
П2
1.90
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

Степашин: российский футбол вернется к международным турнирам после СВО

Экс-премьер Степашин: футбол РФ вернется к мировым турнирам после завершения СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Россия вернется к международным турнирам по футболу, как только завершится СВО, к этому готовы и ФИФА, и УЕФА, считает бывший премьер-министр РФ, член совета директоров и председатель консультативного совета московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин.

«Да, как только закончится спецоперация, 100%. К этому и ФИФА, и УЕФА готовы», — сказал Степашин, отвечая на соответствующий вопрос в беседе с РИА Новости.

Он также отметил, что сборная России живет в прежнем ритме, несмотря на то, что проходят только товарищеские матчи.

«Валерий Георгиевич Карпин (главный тренер сборной РФ — ред.) делает неплохую команду, играющую, молодых ребят подбирает сейчас. Я надеюсь, что все-таки в недалекой перспективе мы вернемся. Тем более, что футбол нас любит», — добавил Степашин.

Также, по его мнению, Россия может вернуться и в международное олимпийское движение. Степашин упомянул, что в этом году МОК возглавила олимпийская чемпионка из Зимбабве Кирсти Ковентри. «Она уже пробрасывала о том, что олимпийское движение не должно подменяться политикой», — добавил Степашин.

Сборная России сохранила за собой 35-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого была опубликована в четверг на официальном сайте организации.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.