«Кайрат» забил быстрый гол и вырвал победу в Лиге чемпионов

Алматинцы открыли счёт уже на 5-й минуте: Жоржиньо откликнулся на подачу с фланга от Луиша Маты и, выпрыгнув выше всех, головой поразил правый угол ворот.
Вскоре последовал и второй удар: Жоржиньо сыграл уже в роли ассистента, выведя один на один Александра Мрынского. Защитник спокойно реализовал момент и удвоил преимущество своей команды.
После перерыва подопечные Рафаэля Уразбахтина сосредоточились на сохранении счёта. Команда Жорже Симау владела мячом больше (56 процентов против 44-х), но не сумела создать опасные моменты.
Итоговая статистика говорит о хорошем контроле со стороны гостей, однако результативность была на стороне «Кайрата»: 7−6 по ударам, 2−0 по ударам в створ, 2−4 по угловым.
Напомним, первая встреча прошла 8 июля в Любляне и завершилась вничью — 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей казахстанский клуб проходит дальше (3:1).
Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов подопечные Рафаэля Уразбахтина сыграет с победителем пары «Милсами» (Молдова) — КуПС (Финляндия).
Рафаэль Уразбахтин
Виктор Санчес
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