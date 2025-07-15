«Кайрат» забил быстрый гол и вырвал победу в Лиге чемпионов

Вскоре последовал и второй удар: Жоржиньо сыграл уже в роли ассистента, выведя один на один Александра Мрынского. Защитник спокойно реализовал момент и удвоил преимущество своей команды.



После перерыва подопечные Рафаэля Уразбахтина сосредоточились на сохранении счёта. Команда Жорже Симау владела мячом больше (56 процентов против 44-х), но не сумела создать опасные моменты.