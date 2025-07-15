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«Кайрат» забил быстрый гол и вырвал победу в Лиге чемпионов

На стадионе «Центральный» в Алматы завершился ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором «Кайрат» одержал победу над словенской «Олимпией» — 2:0, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

Алматинцы открыли счёт уже на 5-й минуте: Жоржиньо откликнулся на подачу с фланга от Луиша Маты и, выпрыгнув выше всех, головой поразил правый угол ворот.

Вскоре последовал и второй удар: Жоржиньо сыграл уже в роли ассистента, выведя один на один Александра Мрынского. Защитник спокойно реализовал момент и удвоил преимущество своей команды.

После перерыва подопечные Рафаэля Уразбахтина сосредоточились на сохранении счёта. Команда Жорже Симау владела мячом больше (56 процентов против 44-х), но не сумела создать опасные моменты.

Итоговая статистика говорит о хорошем контроле со стороны гостей, однако результативность была на стороне «Кайрата»: 7−6 по ударам, 2−0 по ударам в створ, 2−4 по угловым.

Напомним, первая встреча прошла 8 июля в Любляне и завершилась вничью — 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей казахстанский клуб проходит дальше (3:1).

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов подопечные Рафаэля Уразбахтина сыграет с победителем пары «Милсами» (Молдова) — КуПС (Финляндия).

Кайрат
2:0
Первый тайм: 0:0
Олимпия Л
Футбол, Лига чемпионов, 1-й отборочный раунд
15.07.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
Виктор Санчес
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Вторая желтая карточка
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