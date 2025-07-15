«Это кайф». В «Кайрате» высказались о триумфе в Лиге чемпионов

«Да, конечно быстрый гол повлиял, мы так и планировали играть — закрыться во второй зоне, потому что они играют высоко и на контратаках создавать моменты. Благодарю болельщиков, атмосфера — топ, вообще кайф! Команда показала, что независима от лидеров? Ну получается так (смеется)».