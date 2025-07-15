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«Это кайф». В «Кайрате» высказались о триумфе в Лиге чемпионов

«Кайрат» одержал победу в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов над «Олимпией» и вышел в следующую стадию. После игры защитник алматинского клуба Дамир Касабулат в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился впечатлениями от игры.

Источник: ФК "Кайрат"

Игрок выделил поддержку на трибунах и рассказал о тактических деталях.

«Да, конечно быстрый гол повлиял, мы так и планировали играть — закрыться во второй зоне, потому что они играют высоко и на контратаках создавать моменты. Благодарю болельщиков, атмосфера — топ, вообще кайф! Команда показала, что независима от лидеров? Ну получается так (смеется)».

Напомним, первая встреча прошла 8 июля в Любляне и завершилась вничью — 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей казахстанский клуб проходит дальше (3:1).

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов подопечные Рафаэля Уразбахтина сыграют с победителем пары «Милсами» (Молдова) — КуПС (Финляндия).

Кайрат
2:0
Первый тайм: 0:0
Олимпия Л
Футбол, Лига чемпионов, 1-й отборочный раунд
15.07.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
Виктор Санчес
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