«Это кайф». В «Кайрате» высказались о триумфе в Лиге чемпионов

Игрок выделил поддержку на трибунах и рассказал о тактических деталях.
«Да, конечно быстрый гол повлиял, мы так и планировали играть — закрыться во второй зоне, потому что они играют высоко и на контратаках создавать моменты. Благодарю болельщиков, атмосфера — топ, вообще кайф! Команда показала, что независима от лидеров? Ну получается так (смеется)».
Напомним, первая встреча прошла 8 июля в Любляне и завершилась вничью — 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей казахстанский клуб проходит дальше (3:1).
Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов подопечные Рафаэля Уразбахтина сыграют с победителем пары «Милсами» (Молдова) — КуПС (Финляндия).
Рафаэль Уразбахтин
Виктор Санчес
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