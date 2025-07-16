Бывшие краснодарцы помогли «Кайрату», нервная концовка для армянского «Ноа», чемпион Молдавии споткнулся на финнах

По сути, второй тайм превращался в формальность, и возникло ощущение, что игроки гостей тоже в это уверовали. Как результат — серия спасений скучавшего до перерыва Чанчаревича, который в итоге не выручил после дальнего удара. Тут же «Ноа» снова включился на полную мощность и был ближе к третьему забитому голу, чем к еще одному пропущенному. Гостей едва не подвел вышедший на замену Матеус Аиас, который заработал пенальти и не смог его реализовать. И практически сразу черногорцы отыгрались, оживив интригу на шесть добавленных минут. Можно считать это неплохой встряской перед вторым раундом, где соперником будет мощный «Ференцварош».