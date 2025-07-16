Бывшие краснодарцы помогли «Кайрату», нервная концовка для армянского «Ноа», чемпион Молдавии споткнулся на финнах

Казахстанский реванш
Дипломатично оценив шансы перед встречей в Алма-Ате, как равные, главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин заметил: «Мы хорошо подготовились к матчу с “Олимпией”. В Любляне мы сознательно заняли оборонительную позицию. В ответной встрече покажем, на что действительно способны».
И слова 46-летнего специалиста, который в начале века отыграл сезон за «Ростов», не разошлись с делом. А чемпионы Казахстана к перерыву достигли двух важнейших промежуточных целей. Во-первых, забили быстрый гол, когда сработала португальская связка хозяев. Долго игравший до этого сезона в Польше воспитанник «Порту» Карлуш Мата выполнил подачу в центр штрафной, и Жоржиньо пробил головой с отскоком от газона, что поставило в тупик не выручившего вратаря «Олимпии». Во-вторых, «Кайрат» упрочил преимущество благодаря подключению в атаку латераля Мрынского, которого вывел один на один заработавший второй результативных балл Жоржиньо.
А во втором тайме, когда словенцы пытались переломить игру, потрудиться пришлось обороне, где в центре играли два бывших игрока «Краснодара» — Александр Мартынович и Егор Сорокин. Один раз соперник в борьбе с последним пытался «нарисовать» фол в штрафной, но не нашел понимания со стороны арбитра. Концовку же казахстанцы провели, отстаивая добытое преимущество, в чем и преуспели.
Неудобный соперник
Соперник «Кайрата» определялся в Оргееве, где «Милсами» пытался взять реванш после поражения в Финляндии. «Первая игра была сложной, в том числе из-за тяжелой дороги. Я недоволен результатом, но при тех условиях все могло закончиться хуже. Надеюсь, завтра мы сможем реабилитироваться», — говорил накануне наставник чемпионов Молдавии Игорь Пикущак, который в свое время играл за «Краснодар» и начинал в системе «быков» тренерскую карьеру.
На выезде «Милсами» в атаке не показал практически ничего, а дома должен был открывать счет после красивой фланговой атаки. За подачей последовала скидка в район дальней штанги, но Калабатама не смог переправить мяч в сетку. Наказание за данный промах могло последовать довольно быстро — после неудачного стандарта молдавской команды. Как и неделю назад, «Милсами» в очередной раз спас остановивший выход один на один Тымбур.
С началом второго тайма хозяева сумели усилить давление. Самыми активными были Хали и бывший полузащитник «Крыльев Советов» Гынсарь, однако капитан «Милсами» упустил самый очевидный момент, оказавшись с глазу на глаз с вратарем. А на ударную концовку хозяев уже не хватило. Как и три года назад в Лиге конференций, молдавский чемпион снова не смог пройти КуПС. С «Кайратом» во 2-м отборочном раунде сыграют финны, тогда как «Милсами» отправился в третий по статусу еврокубок. Его соперником там станет «Будучность».
Урок перед «Ференцварошем»
Чемпионы Армении начали игру в Черногории по идеальному сценарию. Для начала быстрый гол забил герой первого матча Улад Омар, в свое время недолго поигравший в российской первой лиге за волгоградский «Ротор». А к 17-й минуте «Будучность» осталась в меньшинстве, так как Булатович очень быстро получил трансформировавшиеся в красную две желтые карточки. Численное преимущество было реализовано, когда сработал прессинг около штрафной хозяев, и Сангаре вывел к воротам Гргича. Для 30-летнего хорватского новичка это первый гол в составе «Ноа».
По сути, второй тайм превращался в формальность, и возникло ощущение, что игроки гостей тоже в это уверовали. Как результат — серия спасений скучавшего до перерыва Чанчаревича, который в итоге не выручил после дальнего удара. Тут же «Ноа» снова включился на полную мощность и был ближе к третьему забитому голу, чем к еще одному пропущенному. Гостей едва не подвел вышедший на замену Матеус Аиас, который заработал пенальти и не смог его реализовать. И практически сразу черногорцы отыгрались, оживив интригу на шесть добавленных минут. Можно считать это неплохой встряской перед вторым раундом, где соперником будет мощный «Ференцварош».
Возвращаясь же к вторничной встрече, отметим, что полный матч за армянскую команду провел воспитанник «Зенита» Сергей Мурадян. А в запасе у «Ноа» находился 21-летний голкипер Алексей Площадный. В чемпионском сезоне-2024/25 выпускник академии «Краснодара» провел 13 матчей в национальном первенстве и четыре — в Лиге конференций.
Андрей Кузичев