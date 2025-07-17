Матч «Ордабасы» в еврокубках с удалением обернулся неожиданным исходом

Грузины оказались сильнее
Ответный матч первого отборочного этапа, который прошёл в Шымкенте, завершился со счётом 1:1. Уже на 13-й минуте встречи гол забил Ираклий Бидзинашвили. На это хозяева ответили точным ударом Абылайхана Жумабека на 90+6-й.
Шанс был, но не реализован
Во втором тайме у «Ордабасы» появился численный перевес: на 49-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Соломона Кверквелии. Однако казахстанская команда так и не смогла реализовать все созданные моменты и добиться приемлемого результата.
Итог двух матчей
По сумме двух встреч «Торпедо» проходит в следующий раунд отбора: первая игра в Грузии завершилась победой хозяев 4:3, а общая разница мячей — 5:4 в пользу «Торпедо». Для «Ордабасы» это поражение стало досрочным завершением еврокубковой кампании.
Александр Седнев
Кахабер Чхетиани
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