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Гол на 91-й минуте решил судьбу «Актобе» в Лиге Европы

«Актобе» не смог пройти варшавскую «Легию» в первом отборочном раунде Лиги Европы, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Актобе"

Ответную встречу актюбинцы проиграли на своем поле со счетом 0:1. Решающий гол у гостей на 90+1-й минуте забил Юрген Элитим. Первую игру «Легия» выиграла с аналогичным результатом.

Теперь «Актобе» выступит в Лиге конференций и сыграет во втором раунде против чешской «Спарты», тогда как «Легия» во втором раунде Лиги Европы встретится с чешским «Баником».

Напомним, что ранее «Ордабасы» первым из казахстанских клубов вылетел из еврокубков, проиграв по сумме двух игр «Торпедо» из Кутаиси.

Актобе
0:1
Первый тайм: 0:0
Легия
Футбол, Лига Европы, 1-й отборочный раунд
17.07.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Tcentralny
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