Гол на 91-й минуте решил судьбу «Актобе» в Лиге Европы

Ответную встречу актюбинцы проиграли на своем поле со счетом 0:1. Решающий гол у гостей на 90+1-й минуте забил Юрген Элитим. Первую игру «Легия» выиграла с аналогичным результатом.
Теперь «Актобе» выступит в Лиге конференций и сыграет во втором раунде против чешской «Спарты», тогда как «Легия» во втором раунде Лиги Европы встретится с чешским «Баником».
Напомним, что ранее «Ордабасы» первым из казахстанских клубов вылетел из еврокубков, проиграв по сумме двух игр «Торпедо» из Кутаиси.
Футбол, Лига Европы, 1-й отборочный раунд
17.07.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Tcentralny
Главные тренеры
Гонсалу Фейо
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