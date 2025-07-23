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Двумя голами и сенсацией обернулся матч «Кайрата» в Лиге чемпионов

Алматинский «Кайрат» уступил на выезде финскому КуПСу в матче квалификации Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

Матч прошел в Куопио и завершился победой финнов со счетом 2:0. Оба гола состоялись во втором тайме.

На 49-й минуте нападающий Мохамед Туре ударом с линии штрафной поразил верхний угол ворот Александра Заруцкого.

На 71-й минуте Яакко Оксанен также, ударом из-за пределов штрафной точно пробил в «девятку» ворот.

Примечательно, что в первом тайме белорусскому полузащитнику Валерию Громыко удалось поразить ворота финнов, но испанский арбитр Алехандро Муньис Руис отменил гол из-за офсайда.

Ответный матч состоится в Алматы 29 июля.

КуПС
2:0
Первый тайм: 0:0
Кайрат
Футбол, Лига чемпионов, 2-й отборочный раунд
22.07.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Kuopion Keskuskentta (Magnum Areena)
Главные тренеры
Арне Эрландсен
Рафаэль Уразбахтин
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