Двумя голами и сенсацией обернулся матч «Кайрата» в Лиге чемпионов

Матч прошел в Куопио и завершился победой финнов со счетом 2:0. Оба гола состоялись во втором тайме.
На 49-й минуте нападающий Мохамед Туре ударом с линии штрафной поразил верхний угол ворот Александра Заруцкого.
На 71-й минуте Яакко Оксанен также, ударом из-за пределов штрафной точно пробил в «девятку» ворот.
Примечательно, что в первом тайме белорусскому полузащитнику Валерию Громыко удалось поразить ворота финнов, но испанский арбитр Алехандро Муньис Руис отменил гол из-за офсайда.
Ответный матч состоится в Алматы 29 июля.
Футбол, Лига чемпионов, 2-й отборочный раунд
22.07.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Kuopion Keskuskentta (Magnum Areena)
Главные тренеры
Арне Эрландсен
Рафаэль Уразбахтин
Обозначения
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