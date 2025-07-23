Главный тренер «Кайрата» объяснил поражение в Лиге чемпионов

Мы хорошо разобрали соперника, готовились — соперник очень серьезный, команда со своим стилем, видна рука тренера. То, что вратарь очень высоко играет, в принципе, мы это понимали. И мы понимали, что нам нужно прессинговать, потому что, если мы не будем прессинговать, они будут получать преимущество за счет вратаря.