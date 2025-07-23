Главный тренер «Кайрата» объяснил поражение в Лиге чемпионов

Матч в Куопио завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Ответный матч состоится в Алматы 29 июля.
"Поначалу матч удачно для нас складывался. В первом тайме у нас были моменты, которые мы должны были реализовывать. К сожалению, не забили. Во втором тайме соперник забил — мы, соответственно, пошли в атаку, пытались отыграться, и в одной из атак получили второй гол.
Старались исправить ситуацию, но соперник хорошо оборонялся и не позволил нам забить. Это футбол. Но я считаю, что мы должны были реализовывать моменты в первом тайме. Постараемся теперь в ответном матче.
Мы хорошо разобрали соперника, готовились — соперник очень серьезный, команда со своим стилем, видна рука тренера. То, что вратарь очень высоко играет, в принципе, мы это понимали. И мы понимали, что нам нужно прессинговать, потому что, если мы не будем прессинговать, они будут получать преимущество за счет вратаря.
Мы пытались прессинговать — в первом тайме моментами неплохо получалось. Понятно, что весь матч сложно прессинговать — мы постарались освежить линию атаки, потому что они первые, кто начинал этот прессинг. Ребята подустали — мы постарались освежить линию атаки, чтобы продолжили оказывать давление.
В ответном матче мы постараемся нивелировать то преимущество, которое получил соперник в домашней игре. Надеемся, что наши болельщики и наши родные стены нам помогут", — заявил Уразбахтин после матча.
Арне Эрландсен
Рафаэль Уразбахтин
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти