Тикнизян помог «Црвене Звезде» выиграть на Гибралтаре, «Кайрат» споткнулся в Финляндии, Руй Витория на грани вылета

Ни о какой недооценке финского чемпиона со стороны «Кайрата» речи быть не могло — перед глазами печальный опыт молдавского «Милсами», который не смог справиться с КуПС после минимального выездного поражения. Тем не менее после безголевого первого тайма казахстанцы пропустили, а потом и вовсе позволили финнам удвоить преимущество. Оборона «Кайрата», где в центре привычно действовала связка бывших краснодарцев Александра Мартыновича и Егора Сорокина, точно не может занести себе в актив игру в Куопио. А 16-летний вундеркинд Сатпаев, появившись на поле при счете 1:0, не смог изменить ситуацию. Остается надеяться, что уже подписанный «Челси» футболист проявит себя через неделю в Алма-Ате, где в предыдущем раунде была повержена крепкая «Олимпия».