Тикнизян помог «Црвене Звезде» выиграть на Гибралтаре, «Кайрат» споткнулся в Финляндии, Руй Витория на грани вылета

Надежда на свое поле
Ни о какой недооценке финского чемпиона со стороны «Кайрата» речи быть не могло — перед глазами печальный опыт молдавского «Милсами», который не смог справиться с КуПС после минимального выездного поражения. Тем не менее после безголевого первого тайма казахстанцы пропустили, а потом и вовсе позволили финнам удвоить преимущество. Оборона «Кайрата», где в центре привычно действовала связка бывших краснодарцев Александра Мартыновича и Егора Сорокина, точно не может занести себе в актив игру в Куопио. А 16-летний вундеркинд Сатпаев, появившись на поле при счете 1:0, не смог изменить ситуацию. Остается надеяться, что уже подписанный «Челси» футболист проявит себя через неделю в Алма-Ате, где в предыдущем раунде была повержена крепкая «Олимпия».
«В ответном матче мы постараемся нивелировать то преимущество, которое получил соперник в домашней игре. Надеемся, что наши болельщики и наши родные стены нам помогут», — подвел итог, посетовав на неиспользованные в первом тайме голевые моменты, главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин, которого цитирует sports.kz.
Больше тайма в меньшинстве
Трансляции из Гибралтара на фоне морского пейзажа особенно колоритны в дневное время. Однако тем, кто приезжает в гости к самому титулованному клубу полуострова «Линкольн Ред Импс», не до любования природой, потому что хозяева исключительно боевиты и способны удивить. Например, четыре года назад они стали первым гибралтарским клубом, который пробился в групповой этап Лиги конференций. Так что и «Црвене Звезде», которая накануне объявила о подписании бывшего форварда «Интера» Арнаутовича, не приходилось рассчитывать на легкую прогулку.
Да, сербы повели в счете, однако уже на 39-й минуте остались в меньшинстве, и Владану Милоевичу по тактическим соображениям пришлось жертвовать бывшим форвардом «Пари НН» Мильсоном. Таким образом, на поле остались два недавних игрока РПЛ — экс-защитник «Сочи» и «Зенита» Родригао, а также отвечавший за левый фланг обороны Наир Тикнизян. Для бразильца это был официальный дебют за «Звезду», тогда как Тикнизян в субботу отыграл 90 минут в первом туре сербского чемпионата против «Явора» (4:0). В Европе явно пришлось сложнее, хозяева прилично напрягали оборону во втором тайме, но сербы все же увезли домой победу.
Нужно прыгнуть выше головы
«Нас ждет серьезный вызов. Мы сделаем все возможное на поле, чтобы быть конкурентоспособными и добиться хорошего результата», — говорил накануне главный тренер «Ноа» Сандро Перкович. И следует признать, что команда услышала хорватского тренера, проведя достойный матч с венгерским гегемоном. «Ференцварош» даже заставили отыгрываться после автогола, только на стыке таймов класс венгров проявился в полной мере.
Перед перерывом Чанчаревич не дотянулся до подачи справа и позволил О’Дауде сравнять счет. Пришедший из «Кардиффа» ирландец порадовал тренера-соотечественника Робби Кина в первом же официальном матче за новую команду. А во втором тайме нападающий венгерской сборной Варга, который ранее отметился попаданием в штангу, после очередного стандарта все же отправил мяч в сетку головой. На 82-й минуте «Ноа» получил численное преимущество благодаря удалению грубо сыгравшего в центре поля Сиссе. Вместо воспитанника «Зенита» Сергея Мурадяна на поле сразу появился дополнительный форвард, однако спасти игру, несмотря на перспективные подходы, не удалось. Теперь чемпионам Армении нужно прыгнуть выше головы в Будапеште.
Вайсс снова собрался в основной этап
Бывший главный тренер «Сатурна», «Кайрата» и сборной Грузии Владимир Вайсс начал очередную лигочемпионскую кампанию. 60-летний специалист ранее выводил в групповой раунд «Артмедиа», а в прошлом сезоне вошел в историю словацкого футбола, прорвавшись в основной этап со «Слованом». По-прежнему в строю и Вайсс-младший, который в октябре прошлого года после домашних 0:4 от «Манчестер Сити» на эмоциях заявил о завершении карьеры. Однако спустя два месяца 35-летний капитан братиславской команды вернулся на поле.
В противостоянии с боснийским клубом «Зриньски» словаки были фаворитами. Минут сорок об этом напоминало только территориальное преимущество хозяев, однако перед перерывом они выстрелили дуплетом, забив два очень красивых гола. Вингер армянской сборной Барсегян ударом в касание послал мяч в «девятку», а после мягкого черпачка Ибрахима крутое соло выдал Стрелец. Участник Евро-2024 опередил нерасчетливо выскочившего навстречу голкипера, на замахе уложил на газон защитника и спокойно покатил мяч в ворота.
Отличный задел на вторую половину матча, на чем «Слован» не остановился. Красивая двухходовка с ударом Толича в падении позволила довести счет до крупного, а четвертый гол фактически закрыл вопрос с исходом данного противостояния. Ответная игра, по сути, превращается в формальность, а Вайссу-старшему пора изучать следующего соперника, которым станет победитель пары «Кайрат» — КуПС.
Премьера на «Айброкс»
Матч с самой яркой афишей раунда — как десерт — шел в программе игрового дня последним. Причем на «Айброкс» на скамейке «Рейнджерс» дебютировал принявший команду в начале лета 39-летний Рассел Мартин. В позапрошлом сезоне шотландец вернул «Саутгемптон» в АПЛ, но на новом уровне продержался недолго и был уволен с одной победой в 16 турах. «Джерс», где Мартин недолго играл, — новый вызов.
По опыту рулевой хозяев явно уступает бывшему главному тренеру «Спартака» Рую Витории, который в октябре прошлого года принял «Панатинаикос» на кошмарном для греческого гранда восьмом месте, а по итогам плей-офф вырвался на второе, опередив в схватке за вторую лигочемпионскую путевку ПАОК с Федором Чаловым и Магомедом Оздоевым. Состав у греков тоже крепкий, и в Глазго гости смотрелись солидно, не позволив «джерс» устроить привычный штурм.
Больше того — Батленду гораздо чаще приходилось вступать в игру. И как раз после его очередного сейва сам вратарь быстро ввел мяч в игру, а 18-летний воспитанник «Рейнджерс» Кертис привел стадион в восторг обводящим ударом в дальний угол. Проблемы же гостей только нарастали, так как получивший желтую карточку за симуляцию Вагианидис нарвался на второе предупреждение. А в большинстве шотландцы периодически запирали соперника в штрафной. Если бы не спасения Дронговски, «Пао» пропустил бы больше, чем еще раз, когда с дальней дистанции выстрелил летний новичок Гассама. Теперь в Афинах Витории нужен подвиг по расписанию.
Андрей Кузичев