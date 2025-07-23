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«Ваш клуб не уважают». Именитый тренер высказался о матче «Актобе» в Лиге конференций

Известный чешский специалист Властимил Петржела поделился ожиданиями от противостояния между «Спартой» и «Актобе» в Лиге конференций, передают Vesti.kz со ссылкой на BorodAbata.kz.

Источник: ФК "Актобе"

Известный чешский специалист Властимил Петржела поделился ожиданиями от противостояния между «Спартой» и «Актобе» в Лиге конференций, передают Vesti.kz со ссылкой на BorodAbata.kz.

«У “Спарты” большие шансы пройти “Актобе”. По-моему, в Чехии ваш клуб не уважают, а кто-то вообще о нем не слышал. “Спарта” победит даже в Афганистане — точнее, в Казахстане (смеется). Уровень местного футбола банально выше.

В их городе довольно жарко, не так ли? У нас собираются крутить этот матч по ТВ, поэтому мы будем следить и оценим стадион “Актобе”. Хорошо, что у них тоже есть безумная поддержка, но здесь этой команде будет куда сложнее», — сказал Петржела.

Напомним, первый матч между командами пройдет 24 июля в Актобе. Ответный же состоится 31 июля в Чехии. После первого тура 14-кратные чемпионы Чехии занимают 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата.

Петржела — один из популярнейших чешских тренеров. За свою карьеру он 511 раз выводил на поле различные команды, а также тренировал санкт-петербургский «Зенит» в начале 2000-х.

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