«Ваш клуб не уважают». Именитый тренер высказался о матче «Актобе» в Лиге конференций

«У “Спарты” большие шансы пройти “Актобе”. По-моему, в Чехии ваш клуб не уважают, а кто-то вообще о нем не слышал. “Спарта” победит даже в Афганистане — точнее, в Казахстане (смеется). Уровень местного футбола банально выше.



В их городе довольно жарко, не так ли? У нас собираются крутить этот матч по ТВ, поэтому мы будем следить и оценим стадион “Актобе”. Хорошо, что у них тоже есть безумная поддержка, но здесь этой команде будет куда сложнее», — сказал Петржела.