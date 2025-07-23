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Тикнизян признан лучшим игроком «Црвены Звезды» в отборочном матче Лиги чемпионов

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян назван игроком матча по итогам первой игры 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против гибралтарского «Линкольна».

Источник: Соцсети

Встреча, прошедшая 22 июля на стадионе «Линкольна», завершилась победой сербской команды со счетом 1:0. Единственный гол на 30-й минуте забил форвард Бруно Дуарте.

В составе «Црвены» все 90 минут отыграл экс-футболист «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян, которого болельщики клуба в соцсетях X признали лучшим.

Ответный матч «Црвены Звезды» с «Линкольном» пройдет 29 июля.

Линколн
0:1
Первый тайм: 0:0
Црвена Звезда
Футбол, Лига чемпионов, 2-й отборочный раунд
22.07.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Victoria Stadium
Главные тренеры
Майк Макэлви
Владан Милоевич
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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