Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
завершен
Будучност
0
:
Милсами
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Шелбурн
0
:
Карабах
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ТНС
0
:
Дифферданж
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Олимпия Л
4
:
Интер Э
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бранн
1
:
Зальцбург
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Силькеборг
1
:
КА Акюрейри
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Левадия
1
:
Иберия 1999
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зиря
1
:
Хайдук С
1
П1
X
П2

«Карабах» разгромил «Шелбурн» в матче квалификации Лиги чемпионов

Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между ирландским «Шелбурном» и азербайджанским «Карабахом».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Толка Парк» (Дублин, Ирландия). Разгромную победу со счётом 3:0 одержали гости.

На 13-й минуте Леандру Андраде с передачи Абделлы Зубира открыл счёт во встрече. На 81-й минуте Алексей Кащук удвоил преимущество «Карабаха». На 85-й минуте Нериман Ахундзаде установил окончательный счёт в матче — 0:3.

Ответная игра между командами состоится на стадионе «Тофик Бахрамов» (Баку, Азербайджан). Встреча пройдёт в среду, 30 июля. Победитель по сумме двух матчей квалифицируется в третий отборочный раунд Лиги чемпионов.

Шелбурн
0:3
Первый тайм: 0:0
Карабах
Футбол, Лига чемпионов, 2-й отборочный раунд
23.07.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Tolka Park
Главные тренеры
Гурбан Гурбанов
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти