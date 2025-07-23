«Карабах» разгромил «Шелбурн» в матче квалификации Лиги чемпионов

Команды играли на стадионе «Толка Парк» (Дублин, Ирландия). Разгромную победу со счётом 3:0 одержали гости.
На 13-й минуте Леандру Андраде с передачи Абделлы Зубира открыл счёт во встрече. На 81-й минуте Алексей Кащук удвоил преимущество «Карабаха». На 85-й минуте Нериман Ахундзаде установил окончательный счёт в матче — 0:3.
Ответная игра между командами состоится на стадионе «Тофик Бахрамов» (Баку, Азербайджан). Встреча пройдёт в среду, 30 июля. Победитель по сумме двух матчей квалифицируется в третий отборочный раунд Лиги чемпионов.
Футбол, Лига чемпионов, 2-й отборочный раунд
23.07.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Tolka Park
Главные тренеры
Гурбан Гурбанов
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