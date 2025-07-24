Неожиданным исходом завершился матч «Астаны» в Лиге конференций

Встреча состоялась на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счётом 1:1. Первыми отличились гости: на 45+1-й минуте гол забил Гай Дахан. Во втором тайме подопечные Григория Бабаяна отыгрались благодаря точному удару Ивана Башича на 56-й минуте.
Несмотря на ничейный счёт, «Астана» владела преимуществом по ходу матча, создала несколько опасных моментов, но реализовать их не сумела. Особенно активен был капитан команды Марин Томасов, который несколько раз опасно пробивал по воротам, но в этот вечер ему не удалось забить. В целом казахстанский клуб чаще атаковал и контролировал мяч, однако вырвать победу не смог.
Теперь судьба противостояния решится в ответном матче, который пройдёт 31 июля в Кишиневе.
Напомним, победитель этой пары выйдет в третий квалификационный раунд, где встретится с сильнейшим в дуэли между северомакедонским «Вардаром» и швейцарской «Лозанной».
Григорий Бабаян
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