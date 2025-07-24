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Неожиданным исходом завершился матч «Астаны» в Лиге конференций

Футбольный клуб «Астана» избежал поражения в домашнем матче против молдавского «Зимбру» в рамках второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Астана"

Встреча состоялась на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счётом 1:1. Первыми отличились гости: на 45+1-й минуте гол забил Гай Дахан. Во втором тайме подопечные Григория Бабаяна отыгрались благодаря точному удару Ивана Башича на 56-й минуте.

Несмотря на ничейный счёт, «Астана» владела преимуществом по ходу матча, создала несколько опасных моментов, но реализовать их не сумела. Особенно активен был капитан команды Марин Томасов, который несколько раз опасно пробивал по воротам, но в этот вечер ему не удалось забить. В целом казахстанский клуб чаще атаковал и контролировал мяч, однако вырвать победу не смог.

Теперь судьба противостояния решится в ответном матче, который пройдёт 31 июля в Кишиневе.

Напомним, победитель этой пары выйдет в третий квалификационный раунд, где встретится с сильнейшим в дуэли между северомакедонским «Вардаром» и швейцарской «Лозанной».

Астана
1:1
Первый тайм: 0:0
Зимбру
Футбол, Лига конференций, 2-й отборочный раунд
24.07.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Astana Arena
Главные тренеры
Григорий Бабаян
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