Неожиданным исходом завершился матч «Астаны» в Лиге конференций

Несмотря на ничейный счёт, «Астана» владела преимуществом по ходу матча, создала несколько опасных моментов, но реализовать их не сумела. Особенно активен был капитан команды Марин Томасов, который несколько раз опасно пробивал по воротам, но в этот вечер ему не удалось забить. В целом казахстанский клуб чаще атаковал и контролировал мяч, однако вырвать победу не смог.