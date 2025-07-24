«Арарат-Армения» и «Университатя» сыграли вничью в квалификации Лиги конференций

Ответный матч между командами «Университатя» и «Арарат-Армения» запланирован на четверг, 31 июля. Игра пройдёт на стадионе «Муничипал» (Сибиу, Румыния). Победитель двухматчевого противостояния получит право принять участие в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Проигравшая команда завершит выступления в еврокубках сезона-2025/2026.