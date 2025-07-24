«Арис» обыграл «Академию Пушкаша» в матче ЛК, Кокорин вышел на поле на 60-й минуте

В начале игры счёт открыл нападающий хозяев Джейден Монтнор. На 17-й минуте футболист «Ариса» Георгий Квилитая укрепил преимущество команды, забив с пенальти. На 78-й минуте нападающий Колли Ламин сократил отставание «Академии Пушкаша». Через три минуты Ламин оформил дубль. На 87-й минуте «Арис» забил свой третий мяч в матче.