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«Арис» обыграл «Академию Пушкаша» в матче ЛК, Кокорин вышел на поле на 60-й минуте

Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между «Арисом» (Кипр) и «Академией Пушкаша» (Венгрия).

Источник: "Арис" Лимасол

Игра проходила на стадионе «Альфамега» (Колосси, Кипр). Матч закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В начале игры счёт открыл нападающий хозяев Джейден Монтнор. На 17-й минуте футболист «Ариса» Георгий Квилитая укрепил преимущество команды, забив с пенальти. На 78-й минуте нападающий Колли Ламин сократил отставание «Академии Пушкаша». Через три минуты Ламин оформил дубль. На 87-й минуте «Арис» забил свой третий мяч в матче.

Российский нападающий Александр Кокорин вышел на поле на 60-й минуте.

Ответный матч между командами состоится в четверг, 31 июля. Игра пройдёт на стадионе «Панчо Арена» (Фельчут, Венгрия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск.

Арис Л
3:2
Первый тайм: 0:0
Пушкаш Академия
Футбол, Лига конференций, 2-й отборочный раунд
24.07.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Alphamega Stadium
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