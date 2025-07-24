«Арис» обыграл «Академию Пушкаша» в матче ЛК, Кокорин вышел на поле на 60-й минуте

Игра проходила на стадионе «Альфамега» (Колосси, Кипр). Матч закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев.
В начале игры счёт открыл нападающий хозяев Джейден Монтнор. На 17-й минуте футболист «Ариса» Георгий Квилитая укрепил преимущество команды, забив с пенальти. На 78-й минуте нападающий Колли Ламин сократил отставание «Академии Пушкаша». Через три минуты Ламин оформил дубль. На 87-й минуте «Арис» забил свой третий мяч в матче.
Российский нападающий Александр Кокорин вышел на поле на 60-й минуте.
Ответный матч между командами состоится в четверг, 31 июля. Игра пройдёт на стадионе «Панчо Арена» (Фельчут, Венгрия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск.
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