Сенсацией обернулся матч «Актобе» в Лиге конференций

Встреча в Актобе завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 29-й минуте счёт открыл Дэниэл Соса, а во втором тайме успех «красно-белых» закрепил Оралхан Омиртаев, забив на 83-й минуте. Гости смогли ответить лишь одним голом: с пенальти отличился Велько Бирманчевич на 90-й минуте.
Стоит отметить, что «Актобе» заслужил эту сенсационную победу, чаще владея мячом и создавая больше опасных моментов у ворот соперника. Несмотря на то что многие эксперты отдавали предпочтение «Спарте» как фавориту пары, казахстанская команда сумела навязать свою игру и добиться положительного результата.
Теперь судьба противостояния решится в ответном матче, который состоится 31 июля в Праге.
Напомним, «Актобе» начал свой еврокубковый путь с первого квалификационного раунда Лиги Европы, где уступил польской «Легии» в двух встречах с одинаковым счётом 0:1. После этого команда продолжила борьбу уже в Лиге конференций.
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