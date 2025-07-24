Сенсацией обернулся матч «Актобе» в Лиге конференций

Стоит отметить, что «Актобе» заслужил эту сенсационную победу, чаще владея мячом и создавая больше опасных моментов у ворот соперника. Несмотря на то что многие эксперты отдавали предпочтение «Спарте» как фавориту пары, казахстанская команда сумела навязать свою игру и добиться положительного результата.