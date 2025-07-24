«Пюник» обыграл «Дьёр» в матче отбора Лиги конференций УЕФА

Встреча, которая прошла в четверг в Ереване, закончилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе победителей отличились Мариус Нубисси (22-я минута, с пенальти) и россиянин Даниил Куликов (66). Еще один мяч в свои ворота забил защитник «Пюника» Александар Милькович (78).