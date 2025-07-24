«Пюник» обыграл «Дьёр» в матче отбора Лиги конференций УЕФА

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Армянский футбольный клуб «Пюник» обыграл венгерский «Дьёр» в первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА.
Встреча, которая прошла в четверг в Ереване, закончилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе победителей отличились Мариус Нубисси (22-я минута, с пенальти) и россиянин Даниил Куликов (66). Еще один мяч в свои ворота забил защитник «Пюника» Александар Милькович (78).
Куликов стал игроком «Пюника» в феврале. Ранее он выступал за минское «Динамо», московские клубы «Родина» и «Локомотив».
Ответная встреча пройдет 31 июля в Дьёре.
Футбол, Лига конференций, 2-й отборочный раунд
24.07.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Yerevan Football Academy Stadium
Главные тренеры
Эгиш Меликян
Габор Боэр
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