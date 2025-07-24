«Целе» Иосифова сыграл вничью с кипрским АЕКом в первом матче 2-го отборочного раунда ЛЕ

Встреча в Целе завершилась со счётом 1:1.
В составе хозяев поля на 28-й минуте отличился Франко Ковачевич, забивший гол с пенальти. У гостей на 53-й минуте 11-метровый удар реализовал Хрвое Миличевич.
Российский нападающий «Целе» Никита Иосифов провёл на поле все 90 минут.
Команды проведут ответный матч 31 июля в Ларнаке.
В минувшем сезоне «Целе» дошёл до четвертьфинала Лиги конференций, где по сумме двух матчей уступил «Фиорентине» (1:2, 2:2). АЕК в сезоне-2024/2025 потерпел поражение от венгерского клуба «Пакш» на стадии второго квалификационного раунда (0:3, 0:2).
Футбол, Лига Европы, 2-й отборочный раунд
24.07.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Stadion Z'dezele
Главные тренеры
Альберт Риера
Хосе Луис Ольтра
Обозначения
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