«Целе» Иосифова сыграл вничью с кипрским АЕКом в первом матче 2-го отборочного раунда ЛЕ

В минувшем сезоне «Целе» дошёл до четвертьфинала Лиги конференций, где по сумме двух матчей уступил «Фиорентине» (1:2, 2:2). АЕК в сезоне-2024/2025 потерпел поражение от венгерского клуба «Пакш» на стадии второго квалификационного раунда (0:3, 0:2).