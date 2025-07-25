Победный гол Куликова, инфарктная победа команды Кокорина, греческая премьера Николича

Если от «Астаны» ждали победы, то «Актобе» считался аутсайдером в противостоянии с пражской «Спартой». Тем ценнее итоговый успех, одним из главных творцов которого стал нигериец Соса. На счету флангового форварда забитый головой мяч и голевая передача выведенному почти один на один Омиртаеву. 2:0 были бы отличным результатом перед визитом в Чехию, однако на последних минутах гостям помог фол в штрафной бывшего защитника «Акрона» и «Химок» Анджелковича. Но было ли нарушение? Решение судьи многие назвали скандальным, и в целом можно утверждать, что слова возглавляющего «Актобе» белорусского специалиста Вячеслава Левчука о серьезном разборе соперника и надежде на группу атаки не разошлись с делом. Добавим также, что впервые в этом евро-сезоне сыграл появившийся на поле на 77-й минуте давно выступающий в Казахстане воспитанник «Ахмата» Идрис Умаев.