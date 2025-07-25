Победный гол Куликова, инфарктная победа команды Кокорина, греческая премьера Николича

Иосифов не забил
Словенский «Целе», у которого российские инвесторы и менеджмент, в первом раунде выдал два матча-триллера в противостоянии с «Сабахом». На их фоне первая игра с кипрским АЕК выглядела скромнее, но в любом случае получилась интересной. Минимальный перевес по итогам первого тайма хозяевам обеспечили попадание мяча в руку в штрафной и реализованный Ковачевичем пенальти. Однако вскоре после перерыва неаккуратные действия уже балканского игрока привели к ответному 11-метровому.
Воспитанник «Локомотива» Никита Иосифов вышел в стартовом составе «Целе» и в этот раз результативными действиями не отметился. Хотя шанс у вингера был, однако с его ударом справился голкипер. Может быть, россиянин — как и в предыдущем раунде — сыграет решающую роль в ответной игре? Шансы в Ларнаке у «Целе» точно будут, и Альберт Риера обязательно придумает что-то интересное. Решения испанца часто оказываются ключевыми.
«Шериф» лишили своего поля
«Шерифу» явно не повезло с соперником, однако приднестровская команда точно не боялась «Утрехта» и повела в счете. Первые полчаса хозяева могут смело занести себе в актив, однако голландцы довольно быстро отыгрались. Стандарты в исполнении Эль-Карауни стали кошмаром для недавнего гегемона молдавского чемпионата. Они.
позволили сравнять счет, а потом и выйти вперед, когда отличился опытный защитник Виргевер. Еще появился повод поговорить о цене момента. Яде ухитрился не попасть в пустые ворота при счете 1:2, тогда как в ответ англичанин Блейк в штрафной красиво проскочил между двух защитников и из-под третьего послал мяч в сетку.
Возможно, в Тирасполе при родных трибунах «Шерифу» было бы чуть легче, однако играть пришлось в Ниспоренах. «По причинам, не зависящим от нашего клуба», — говорилось в официальном заявлении. В сети же появилась информация об отказе соперника ехать в Приднестровье, так как МИД Нидерландов присвоил региону «красный» уровень и не рекомендует гражданам страны посещать его. Об этом «Утрехт» уведомил УЕФА.
В общем, «Шерифу» с большой долей вероятности придется перейти в Лигу конференций, откуда, в свою очередь, рискует вылететь другой представитель Молдавии — «Петрокуб». Домашнее поражение от азербайджанского «Сабаха», который дважды забил в концовке, почти гарантия итогового успеха гостей. Во время ударного отрезка на поле у гостей были вышедшие на замену российские легионеры — воспитанник «Анжи» Абдулах Хайбулаев и экс-спартаковец Аяз Гулиев, для которого это были первые игровые минуты в новом сезоне.
Сенсация от «Актобе»
Открывавшая игровой день встреча в Астане получилась яркой и живой, а обе команде старались искать счастья в атаке и действовали на встречных курсах. Естественно, хозяева, которые прошлой осенью выступали в основном этапе Лиги конференций, смотрелись активнее. Настолько, что уже за первые 45 минут голкипер «Зимбру» Чеботарь выдал несколько сейвов для хит-парадов тура. Точно попадет туда и гол израильтянина Дахана, который в добавленное арбитром время фантастическим по силе дальним ударом отправил мяч в верхний угол. У бывшего голкипера «Ротора» Чондрича не было ни шанса.
Что интересно, возглавляющий молдавскую команду белорус Олег Кубарев в перерыве поменял двух игроков атаки. На остроте контрвыпадов гостей это не сказалось, однако заслуженный гол все же забили хозяева. И если хорватский ветеран казахстанский команды Томасов выдал невероятный промах из убойной позиции, то выступавший несколько лет за «Оренбург» Башич с подбора выстрелил точно в угол. «Астана» была близка ко второму голу, однако забить его подопечным входившего в свое время в штаб ЦСКА Григория Бабаяна не удалось. В этой непредсказуемой паре все решится через неделю в Кишиневе.
Если от «Астаны» ждали победы, то «Актобе» считался аутсайдером в противостоянии с пражской «Спартой». Тем ценнее итоговый успех, одним из главных творцов которого стал нигериец Соса. На счету флангового форварда забитый головой мяч и голевая передача выведенному почти один на один Омиртаеву. 2:0 были бы отличным результатом перед визитом в Чехию, однако на последних минутах гостям помог фол в штрафной бывшего защитника «Акрона» и «Химок» Анджелковича. Но было ли нарушение? Решение судьи многие назвали скандальным, и в целом можно утверждать, что слова возглавляющего «Актобе» белорусского специалиста Вячеслава Левчука о серьезном разборе соперника и надежде на группу атаки не разошлись с делом. Добавим также, что впервые в этом евро-сезоне сыграл появившийся на поле на 77-й минуте давно выступающий в Казахстане воспитанник «Ахмата» Идрис Умаев.
Аплодисменты Куликову
Армянские клубы провели домашние матчи против представителей Восточной Европы, и, конечно, больше впечатлил «Пюник». Первый раз ворота гостей из Венгрии в Ереване удалось поразить благодаря пенальти. А во втором тайме, когда хозяевам пришлось сражаться и терпеть в обороне, открывший счет Нубисси прострелил на ближнюю штангу, где защитника опередил Даниил Куликов. Поле бывший полузащитник «Локомотива» покинул под аплодисменты и с чувством выполненного долга. А на 73-й минуте на замену вышел еще один россиянин — Михаил Коваленко.
Очевидно, что его опыт был нужен, чтобы сохранить двойной перевес. Тем обиднее выглядела срезка бывшего защитника «Амкара» Мильковича. Капитан хозяев отправил мяч в верхний угол собственных ворот, осложнив «Пюнику» жизнь перед ответной игрой. Непросто после домашней нулевой ничьей придется и «Арарату-Армении». Отметим, что с капитанской повязкой команду вывел на поле воспитанник ЦСКА Армен Амбарцумян, выступавший за «Мордовию», «Армавир» и «Факел», а потом отправившийся в Армению.
Отпуск вместо отставки и камбэк «Немана»
Дав бой болгарскому гегемону «Лудогорцу», но не пройдя в следующий раунд ЛЧ, минское «Динамо» уволило Вадима Скрипченко (после неудачи в национальном первенстве). Этого специалиста в 2024-м в Белоруссии признали тренером года — за второй подряд чемпионский титул и выход в основной этап ЛК. Правда, отставка получилась какая-то неполноценная. «Динамо» объявило, что Скрипченко предоставлен отпуск, и сам специалист подтвердил верность формулировок, избежав детальных комментариев.
В итоге к матчу с албанской «Эгнатией» команду в статусе временно исполняющего обязанности готовил Александр Павлов, и складывалось все очень непросто. Выиграв первый тайм, гости были близки к тому, чтобы увеличить свое преимущество. Один раз после грубой ошибки минчан пробросивший мяч мимо голкипера Бакайоко не попал в пустые ворота. Зато в концовке ивуариец разобрался в более сложном эпизоде и с линии штрафной из-под защитника попал в нижний угол. Европейская кампания «Динамо» близка к завершению.
Зато другие белорусские команды могут быть довольны. Особенно «Неман», который в Словакии быстро пропустил два мяча, но устроил сумасшедший камбэк. В который уже раз лидерские качества проявил Савицкий, после перерыва выстреливший дуплетом. А сменивший его Кравцов в концовке реализовал оказавшийся победным пенальти. Впрочем, этот подход к точке мог не стать решающим, так как незадолго до финального свистка арбитр наказал 11-метровым уже «Неман». В итоге еще одним героем стал Павлов, на четвертой добавленной минуте отразивший удар Кружляка.
Отыгралось, завершив свой матч вничью и «Торпедо-БелАЗ». За команду из Жодино сыграли два российских футболиста — Кирилл Глущенков и Александр Орехов, арендованные соответственно у «Пари НН» и московского «Торпедо».
Кипрские качели
Вместо Алексея Шпилевского, который принял «Пари НН», «Арис» возглавил другой белорусский специалист — бывший старший тренер махачкалинского «Динамо» Артем Радьков. И на первую официальную игру нового сезона он выпустил в старте не оставшегося в запасе Александра Кокорина, а грузина Квилитаю. Свой гол тот забил довольно быстро — уверенно реализовав пенальти. И это был уже второй успех киприотов, которые открыли счет, когда Гомис вырезал тонкую подачу на замкнувшего дальнюю штангу Монтнора.
Кокорин появился на поле на 60-й минуте и сразу отправил мяч в сетку. Впечатлило, как он сумел пробить, падая на газон, но до этого российский форвард сфолил на голкипере, и взятие ворот отменили. Был шанс у другого игрока «Ариса», причем ключевую роль в доставке мяча к штрафной сыграл пас Кокорина пяткой. Хозяева были гораздо ближе к третьему голу, однако досаднейшим образом пропустили после розыгрыша штрафного. А затем в пользу оформившего дубль Колли оказался рикошет. И все же, казалось бы, поплывший «Арис» не просто взял себя в руки — вырвал победу. Героем концовки стал Эди Семеду, который для начала отметился попаданием в штангу, а потом принес хозяевам победу, головой замкнув подачу Кажу.
А в соседней Греции состоялся официальный дебют Марко Николича на посту главного тренера АЕК. Теперь покинувший ЦСКА сербский специалист может позволить себе роскошь выпускать на замену француза Марсьяля. Экс-форвард «МЮ» свой шанс забить упустил, плохо исполнив обводящий удар. В остальных эпизодах израильтян регулярно спасал поймавший кураж голкипер. Пробить его удалось только после углового, когда защитник Фелипе Релваш нанес удар головой, и мяч от рук вратаря все же отлетел в сетку. Минимальный успех ничего не гарантирует, но нужно учитывать, что «Хапоэль», как и другие израильские клубы, проводит свои номинально домашние матчи на нейтральном поле.