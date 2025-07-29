«Кайрат» сделал заявление по билетам на решающий матч Лиги чемпионов

Для выхода в третий квалификационный раунд алматинскому клубу надо забить не менее двух голов, а лучше — обыгрывать соперника с разницей как минимум в три мяча. В случае победы «Кайрата» со счетом 2:0 — соперников ждет дополнительное время и серия пенальти (если понадобится).