«Кайрат» сделал заявление по билетам на решающий матч Лиги чемпионов

Встреча на «Центральном» стадионе Алматы состоится сегодня, 29 июля. Матч начнется в 20:00.
Для выхода в третий квалификационный раунд алматинскому клубу надо забить не менее двух голов, а лучше — обыгрывать соперника с разницей как минимум в три мяча. В случае победы «Кайрата» со счетом 2:0 — соперников ждет дополнительное время и серия пенальти (если понадобится).
Любая ничья или поражение алматинцев — дальше проходит КуПС.
Победитель этого противостояния выйдет в третий раунд ЛЧ, где встретится с сильнейшим из пары «Слован» (Словакия) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина).
Проигравший же сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги Европы против неудачника пары РФШ (Латвия) — «Мальме» (Швеция).
Ранее «Кайрат» ни разу не играл в третьем отборочном раунде турнира.