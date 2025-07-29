«Кайрат» учинил разгром и сотворил историю в Лиге чемпионов

Счёт в матче был открыт уже на 10-й минуте — после розыгрыша углового 16-летний форвард хозяев подобрал мяч и мощно пробил из-за пределов штрафной.
На 29-й минуте португалец Жоржиньо удвоил преимущество, сыграв хладнокровно на добивании.
Под занавес тайма Валерий Громыко забил третий мяч — исторический для клуба: «Кайрат» впервые в своей еврокубковой истории забил более двух мячей в одном матче Лиги чемпионов.
Без инцидента не обошлось: полузащитник Георгий Зария, находясь на скамейке запасных, выбежал на поле во время спорного момента и получил прямую красную карточку.
Во втором тайме хозяева не дали сопернику перевернуть ход встречи, сохранив счёт на табло — 3:0.
Победа над КуПСом стала исторической — впервые в своей истории алматинский «Кайрат» вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.
Теперь в третьем раунде квалификации подопечные Рафаэля Уразбахтина сыграют с победителем пары «Слован» (Словакия) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина).
Рафаэль Уразбахтин
Арне Эрландсен
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