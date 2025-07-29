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«Кайрат» учинил разгром и сотворил историю в Лиге чемпионов

Алматинский «Кайрат» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл финский КуПС со счётом 3:0 и прошёл дальше по сумме двух встреч — 3:2, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

Счёт в матче был открыт уже на 10-й минуте — после розыгрыша углового 16-летний форвард хозяев подобрал мяч и мощно пробил из-за пределов штрафной.

На 29-й минуте португалец Жоржиньо удвоил преимущество, сыграв хладнокровно на добивании.

Под занавес тайма Валерий Громыко забил третий мяч — исторический для клуба: «Кайрат» впервые в своей еврокубковой истории забил более двух мячей в одном матче Лиги чемпионов.

Без инцидента не обошлось: полузащитник Георгий Зария, находясь на скамейке запасных, выбежал на поле во время спорного момента и получил прямую красную карточку.

Во втором тайме хозяева не дали сопернику перевернуть ход встречи, сохранив счёт на табло — 3:0.

Победа над КуПСом стала исторической — впервые в своей истории алматинский «Кайрат» вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Теперь в третьем раунде квалификации подопечные Рафаэля Уразбахтина сыграют с победителем пары «Слован» (Словакия) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина).

Кайрат
3:0
Первый тайм: 0:0
КуПС
Футбол, Лига чемпионов, 2-й отборочный раунд
29.07.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
Арне Эрландсен
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