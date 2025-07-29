«Кайрат» сотворил историю и гарантировал себе участие в групповом этапе еврокубка

Примечательно, что «Кайрат» не только вышел в третий квалификационный раунд ЛЧ — что стало первым таким достижением в истории клуба — но и впервые забил более двух мячей в одном матче главного еврокубкового турнира. «Кайрат» учинил разгром и сотворил историю в Лиге чемпионов.