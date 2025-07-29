«Кайрат» сотворил историю и гарантировал себе участие в групповом этапе еврокубка

В ответной игре против финского КуПСа подопечные Рафаэля Уразбахтина одержали убедительную победу со счётом 3:0, несмотря на поражение 0:2 в первом матче.
Примечательно, что «Кайрат» не только вышел в третий квалификационный раунд ЛЧ — что стало первым таким достижением в истории клуба — но и впервые забил более двух мячей в одном матче главного еврокубкового турнира. «Кайрат» учинил разгром и сотворил историю в Лиге чемпионов.
Этот успех принёс алматинцам не только продвижение по сетке Лиги чемпионов, но и путёвку в групповую стадию еврокубков. Согласно регламенту, победитель этой стадии квалификации автоматически получает право сыграть осенью в групповом этапе Лиги конференций УЕФА, причём вне зависимости от исходов следующих раундов.
Рафаэль Уразбахтин
Арне Эрландсен
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