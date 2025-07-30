«Мы заткнули рты критикам». Тренер «Кайрата» дерзко высказался о камбэке в Лиге чемпионов

«Сложный был период после поражения в Финляндии. Много критики и негатива мы выслушали, не все верили в нас. Но сейчас мы все наслаждаемся победой, это большая заслуга ребят. Они доказали, что критика была необъективна. У нас есть огромный потенциал, мы команда и мы заткнули рты всем, кто плохо о нас говорил. Я в футболе 36 лет, если кто-то думал, что это проходной соперник, то мне кажется он мяч от морковки не может отличить. Мы подарили праздник всем любителям казахстанского футбола, у нас немного подобных событий и есть чем порадоваться».