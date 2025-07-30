Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
5
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Зриньски
2
:
Слован Бр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Интер Э
1
:
Олимпия Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Динамо К
3
:
Хамрун Спартанс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Дрита
0
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дифферданж
1
:
ТНС
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
1
:
Крылья Советов
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Иберия 1999
2
:
Левадия
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
3
:
Сочи
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Акрон
2
:
Балтика
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
3
:
КуПС
0
П1
X
П2

«Мы заткнули рты критикам». Тренер «Кайрата» дерзко высказался о камбэке в Лиге чемпионов

«Кайрат» сыграл в ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов с финским КуПСом и одержал победу со счетом 3:0. Главный тренер алматинского клуба Рафаэль Уразбахтин разобрал итоги противостояния в еврокубках, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

Рафаэль Радикович заявил, что критика после поражения в первой игры была необоснованной и его подопечные ответили всем критикам.

«Сложный был период после поражения в Финляндии. Много критики и негатива мы выслушали, не все верили в нас. Но сейчас мы все наслаждаемся победой, это большая заслуга ребят. Они доказали, что критика была необъективна. У нас есть огромный потенциал, мы команда и мы заткнули рты всем, кто плохо о нас говорил. Я в футболе 36 лет, если кто-то думал, что это проходной соперник, то мне кажется он мяч от морковки не может отличить. Мы подарили праздник всем любителям казахстанского футбола, у нас немного подобных событий и есть чем порадоваться».

Также тренер алматинцев прокомментировал следующего соперника — словацкий «Слован», который тренирует экс-наставник «желто-черных» Владимир Вайсс.

«Вайсс приедет в Алматы? Ну да, мы кстати разговаривали по этому поводу с Кайратом Советаевичем Боранбаевым, он говорил: “Давай надо пройти, чтобы Вайсс сюда приехал, красивая история”. Но мы будем детально изучать соперника, о них многое говорит тот факт, что в прошлом сезоне “Слован” участвовал в общем этапе ЛЧ. Очень серьезный соперник, но и мы готовы себя проверить».

Этот успех принёс алматинцам не только продвижение по сетке Лиги чемпионов, но и путёвку в групповую стадию еврокубков. Согласно регламенту, победитель этой стадии квалификации автоматически получает право сыграть осенью в групповом этапе Лиги конференций УЕФА, причём вне зависимости от исходов следующих раундов.

Кайрат
3:0
Первый тайм: 0:0
КуПС
Футбол, Лига чемпионов, 2-й отборочный раунд
29.07.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
Арне Эрландсен
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти