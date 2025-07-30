«Мы заткнули рты критикам». Тренер «Кайрата» дерзко высказался о камбэке в Лиге чемпионов

Рафаэль Радикович заявил, что критика после поражения в первой игры была необоснованной и его подопечные ответили всем критикам.
«Сложный был период после поражения в Финляндии. Много критики и негатива мы выслушали, не все верили в нас. Но сейчас мы все наслаждаемся победой, это большая заслуга ребят. Они доказали, что критика была необъективна. У нас есть огромный потенциал, мы команда и мы заткнули рты всем, кто плохо о нас говорил. Я в футболе 36 лет, если кто-то думал, что это проходной соперник, то мне кажется он мяч от морковки не может отличить. Мы подарили праздник всем любителям казахстанского футбола, у нас немного подобных событий и есть чем порадоваться».
Также тренер алматинцев прокомментировал следующего соперника — словацкий «Слован», который тренирует экс-наставник «желто-черных» Владимир Вайсс.
«Вайсс приедет в Алматы? Ну да, мы кстати разговаривали по этому поводу с Кайратом Советаевичем Боранбаевым, он говорил: “Давай надо пройти, чтобы Вайсс сюда приехал, красивая история”. Но мы будем детально изучать соперника, о них многое говорит тот факт, что в прошлом сезоне “Слован” участвовал в общем этапе ЛЧ. Очень серьезный соперник, но и мы готовы себя проверить».
Этот успех принёс алматинцам не только продвижение по сетке Лиги чемпионов, но и путёвку в групповую стадию еврокубков. Согласно регламенту, победитель этой стадии квалификации автоматически получает право сыграть осенью в групповом этапе Лиги конференций УЕФА, причём вне зависимости от исходов следующих раундов.
Рафаэль Уразбахтин
Арне Эрландсен
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