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«Карабах» вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

Азербайджанский «Карабах» одержал домашнюю победу над ирландским «Шелбурном» (1:0) в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Источник: Getty Images

Единственный мяч в этой встрече был забит в результате автогола полузащитника гостей Джона Мартина (44-я минута).

Первый матч в Ирландии также завершился в пользу азербайджанской команды — 3:0.

Таким образом, «Карабах» вышел в 3-й квалификационный раунд ЛЧ, где сыграет с победителем противостояния между македонской «Шкендией» и румынским ФКСБ.

Карабах
1:0
Первый тайм: 0:0
Шелбурн
Футбол, Лига чемпионов, 2-й отборочный раунд
30.07.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Azersun Arena
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Гурбан Гурбанов
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