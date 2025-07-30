«Карабах» вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

Единственный мяч в этой встрече был забит в результате автогола полузащитника гостей Джона Мартина (44-я минута).
Первый матч в Ирландии также завершился в пользу азербайджанской команды — 3:0.
Таким образом, «Карабах» вышел в 3-й квалификационный раунд ЛЧ, где сыграет с победителем противостояния между македонской «Шкендией» и румынским ФКСБ.
Футбол, Лига чемпионов, 2-й отборочный раунд
30.07.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Azersun Arena
Главные тренеры
Гурбан Гурбанов
Обозначения
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