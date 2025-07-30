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«Выше только небо». В «Кайрате» поставили цель на Лигу чемпионов

Португальский нападающий алматинского «Кайрата» Жоржиньо прокомментировал выход в третий круг квалификации Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

«Как я уже говорил — выше только небо. Цель — забраться настолько высоко, насколько мы сможем. Сейчас мы настроены попасть в общий этап Лиги Чемпионов. Мы уже в общем этапе Лиги Конференций, и достаточно близки к общему этапу Лиги Европы, хотя это будет нелегко. Кто знает, это футбол, где играют 11 на 11. Все возможно», — сказал Жоржиньо пресс-службе «Кайрата».

Напомним, в ответном поединке второго квалификационного раунда Лиги чемпионов подопечные Рафаэля Уразбахтина продемонстрировали волевую игру и уверенно взяли верх над финским КуПС — 3:0, оформив впечатляющий камбэк (3:2 по итогам двух встреч).

Жоржиньо стал автором второго гола команды, сравняв общий счёт двухматчевого противостояния. В следующем этапе «Кайрату» предстоит сразиться со словацким «Слованом» в двухматчевом противостоянии. Подробности — по ссылке ниже. «Кайрат» в третьем раунде Лиги чемпионов: когда и с кем матчи.