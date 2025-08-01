«ПСЖ» оштрафовали на 148 тысяч евро по итогам финала Лиги чемпионов

Французский клуб получил штраф в 100 тысяч евро за появление болельщиков на футбольном поле и запуск фейерверков. За это нарушение парижанам также условно запрещено продавать билеты своим болельщикам на следующий гостевой матч на турнирах под эгидой УЕФА с испытательным сроком в два года.