«ПСЖ» оштрафовали на 148 тысяч евро по итогам финала Лиги чемпионов

«ПСЖ» 31 мая разгромил миланский «Интер» со счетом 5:0 и впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов.
Французский клуб получил штраф в 100 тысяч евро за появление болельщиков на футбольном поле и запуск фейерверков. За это нарушение парижанам также условно запрещено продавать билеты своим болельщикам на следующий гостевой матч на турнирах под эгидой УЕФА с испытательным сроком в два года.
Кроме того, «ПСЖ» получил штрафы за бросание посторонних предметов (30 тысяч евро), передачу неуместного на спортивном мероприятии сообщения и подрыв репутации УЕФА (10 тысяч евро) и за причинение ущерба (8 тысяч евро).