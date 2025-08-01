Два быстрых гола вывели «Астану» в третий раунд еврокубков

Победа в Кишинёве
В ответном матче против молдавского «Зимбру» подопечные Григория Бабаяна одержали победу со счётом 2:0. Уже в первой половине встречи отличились Джеффри Чинеду (18-я минута) и Усман Камара (21-я).
Стоит отметить, что хозяева поля оказывали серьезное давление на ворота гостей, но астанчане не только выстояли, но и успешно реализовали свои моменты.
Неделей ранее команды сыграли вничью — 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей «Астана» победила со счётом 3:1.
Футбол, Лига конференций, 2-й отборочный раунд
31.07.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Zimbru
Главные тренеры
Григорий Бабаян
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- Двойная замена
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- Гол с пенальти
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