Разгром решил судьбу «Актобе» в Лиге конференций

«Красно-белые» на выезде уступили пражской «Спарте» — 0:4. Причём в первом тайме гости выстояли, а после перерыва их просто смяли. Голами отметились Велько Бирманчевич (57-я минута), Матей Рынеш (60-я), Ян Кухта (64-я) и Альбион Ррахмани (90+4-я).