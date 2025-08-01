Разгром решил судьбу «Актобе» в Лиге конференций

«Красно-белые» на выезде уступили пражской «Спарте» — 0:4. Причём в первом тайме гости выстояли, а после перерыва их просто смяли. Голами отметились Велько Бирманчевич (57-я минута), Матей Рынеш (60-я), Ян Кухта (64-я) и Альбион Ррахмани (90+4-я).
Результат первой встречи — 2:1 в пользу «Актобе». Таким образом, «Спарта» по сумме двух игр (общий счёт — 5:2) вышла в следующий этап турнира, где встретится с ереванской командой «Арарат-Армения», которая обыграла румынский клуб «Университатя Клуж» (0:0, 2:1).
Футбол, Лига конференций, 2-й отборочный раунд
31.07.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
epet ARENA
Главные тренеры
Ларс Фриис
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