Разгром 5:0 определил соперника «Астаны» в Лиге конференций

Как «Лозанна» вышла в следующий этап
В ответном матче второго раунда «Лозанна» на своём поле разгромила северомакедонский «Вардар» со счётом 5:0 (первый матч — 1:2). Голами отметились Ноэ Дюссен (16-я минута), Кали Сене (33-я, 45+2-я), Альбан Айдини (55-я) и Сейду Траоре (84-я).
Встречи «Астаны» и «Лозанны» запланированы на 7 и 14 августа.
Как сыграла «Астана»
Ранее «Астана» прошла молдавский «Зимбру» по сумме двух матчей. Исход ответной встречи решили два быстрых гола.
Футбол, Лига конференций, 2-й отборочный раунд
31.07.2025, 21:15 (МСК UTC+3)
Stade de la Tuiliere
Главные тренеры
Людовик Маньен
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