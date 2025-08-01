Разгром 5:0 определил соперника «Астаны» в Лиге конференций

В ответном матче второго раунда «Лозанна» на своём поле разгромила северомакедонский «Вардар» со счётом 5:0 (первый матч — 1:2). Голами отметились Ноэ Дюссен (16-я минута), Кали Сене (33-я, 45+2-я), Альбан Айдини (55-я) и Сейду Траоре (84-я).