Азербайджан вслед за Украиной обошел Россию в рейтинге УЕФА

Важно отметить, что за нынешний сезон России в рейтинге УЕФА еще не начислены 4,333 балла, которые России начислили за каждый из трех последних сезонов (22/23, 23/24, 24/25), несмотря на отстранение от еврокубков. Во время отстранения российских команд в УЕФА приняли решение начислять России в рейтинге 4,333 балла — это самый низкий коэффициент России за последние пять сезонов до начала специальной военной операции на Украине.