Азербайджан вслед за Украиной обошел Россию в рейтинге УЕФА

На прошлой неделе сообщалось, что Россию обошла Украина.
В настоящее время Украина занимает 27-е место, Азербайджан — 28-е, Россия — 29-е.
Клубный рейтинг коэффициентов для ассоциаций считается на основании результатов всех клубов ассоциации в еврокубках (Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций) за последние пять сезонов. От рейтинга за последние пять сезонов зависит количество еврокубковых путевок ассоциации.
Коэффициент представляет собой сумму: среднее значение за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в евросезоне) плюс результаты предыдущих четырех сезонов. Рейтинг обновляется после каждого раунда клубных соревнований УЕФА.
По состоянию на 1 августа 2025 года в активе Украины 19,225 баллов, у Азербайджана — 18,850, у России — 18,299.
Напомним, что российские команды были отстранены от турниров УЕФА после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.
Важно отметить, что за нынешний сезон России в рейтинге УЕФА еще не начислены 4,333 балла, которые России начислили за каждый из трех последних сезонов (22/23, 23/24, 24/25), несмотря на отстранение от еврокубков. Во время отстранения российских команд в УЕФА приняли решение начислять России в рейтинге 4,333 балла — это самый низкий коэффициент России за последние пять сезонов до начала специальной военной операции на Украине.
Украина в нынешнем сезоне набрала уже 1,625 балла, Азербайджан — 1,725, а у России за нынешний сезон пока указан прочерк, который по итогам сезона заменится на 4,333 балла.
Лидером рейтинга УЕФА является Англия (90,839), на втором месте — Италия (80,946), на третьем — Испания (74,953), на четвертом — Германия (71,117), на пятом — Франция (65,177), на шестом — Нидерланды (58,448).