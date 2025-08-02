В УЕФА восхищены игрой Сатпаева за «Кайрат»

В прошедшей игре с КуПСом казахстанский тинейджер оформил первый гол и начал камбэк алматинцев (3:0) в противостоянии.
«Подрастающая звезда-подросток Дастан Сатпаев вдохновил “Кайрат” на впечатляющий камбэк в Лиге Чемпионов. Казахстанский клуб во втором квалификационном раунде по сумме двух матчей обыграл финский КуПС из Куопио со счётом — 3:2», — пишет аккаунт УЕФА.
Сатпаев в нынешнем сезоне КПЛ оформил 8 голов и 7 голевых передач в 18 матчах. В квалификации Лиги чемпионов казахстанец сделал три результативных действия — два гола и один ассист в четырех матчах.
Отметим, что «Кайрат» впервые в своей истории вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Ранее также стало известно, что алматинцы сыграют на следующем этапе со «Слованом» из Братиславы.