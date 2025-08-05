«Упущенный титул КПЛ — это мучило меня». Вайсс — о возвращении в «Кайрат» и битве в Лиге чемпионов

Вайсс работал в «Кайрате» в качестве главного тренера на протяжении трех сезонов (с 2013 по 2015 год).
«Второй раз за десять лет оказался здесь, в Казахстане, встретил много знакомых, друзей. Встретился с Кайратом Советаевичем Боранбаевым. Очень приятно. Я рад, что увидел друзей, но не рад, что играю против “Кайрата”. Мне не удалось выполнить все задачи, мы в то время создавали большой клуб, которым сейчас является “Кайрат”.
У нас есть своя мечта, повторить прошлогоднее достижение. У «Кайрата» есть мечта сделать это впервые — выйти в общий этап ЛЧ. Завтра и в ответной игре узнаем, кто лучше.
Мы анализировали соперника, они уверенно прошли два раунда. С КуПСом они здорово сыграли дома. Эмоции, прессинг, качество атакующих игроков. Я смотрю чемпионат Казахстана и слежу за «Кайратом», поэтому знаю команду. Конечно, чемпионат Словакии или Казахстана никогда не будет в топ-5, но «Кайрат» идет правильным путем.
Мой «Кайрат»? Он был сильным, классные легионеры. У меня большое сожаление, что мы не стали чемпионами. Меня это мучило.
Вернусь ли я в «Кайрат»? Про будущее я не могу сказать, что произойдет. В тренерской жизни все зависит от результата. Сейчас я тренер «Слована».
Напомним, что матч «Кайрат» — «Слован» (Братислава, Словакия) состоится 6 августа в 20:00 по казахстанскому времени. Игра пройдёт на «Центральном» стадионе в Алматы.