«Упущенный титул КПЛ — это мучило меня». Вайсс — о возвращении в «Кайрат» и битве в Лиге чемпионов

«Второй раз за десять лет оказался здесь, в Казахстане, встретил много знакомых, друзей. Встретился с Кайратом Советаевичем Боранбаевым. Очень приятно. Я рад, что увидел друзей, но не рад, что играю против “Кайрата”. Мне не удалось выполнить все задачи, мы в то время создавали большой клуб, которым сейчас является “Кайрат”.