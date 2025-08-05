«Теплой встречи не ожидаю». Экс-игрок «Астаны» выступил перед матчем ЛЧ с «Кайратом»

«Очень рад вернуться сюда. Надеюсь, завтра будет хорошая игра. Наша задача — максимальная, мы уже играли в прошлом году в общем этапе ЛЧ, мы чуть увереннее себя чувствуем. “Теплой” встречи от болельщиков я не ожидаю, мы все делаем ошибки, это была реакция на жест человека. Я сделал выводы. Меня любят Или ненавидят, но плюс минус меня здесь любят. В Казахстане я ощущал себя как дома.