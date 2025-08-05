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«Теплой встречи не ожидаю». Экс-игрок «Астаны» выступил перед матчем ЛЧ с «Кайратом»

Полузащитник сборной Армении и словацкого «Слована» Тигран Барсегян прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против алматинского «Кайрата», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: skslovan.com

«Очень рад вернуться сюда. Надеюсь, завтра будет хорошая игра. Наша задача — максимальная, мы уже играли в прошлом году в общем этапе ЛЧ, мы чуть увереннее себя чувствуем. “Теплой” встречи от болельщиков я не ожидаю, мы все делаем ошибки, это была реакция на жест человека. Я сделал выводы. Меня любят Или ненавидят, но плюс минус меня здесь любят. В Казахстане я ощущал себя как дома.

Думаю, «Кайрат» был сильнейшим при Вайссе. Хотя сейчас они играют агрессивнее, больше казахов появилось в составе", — сказал Барсегян.

Барсегян ранее выступал в чемпионате Казахстана. В 2019 году он защищал цвета «Кайсара», а в 2020—2021 годах он представлял «Астану». Он является победителем Кубка и Суперкубка Казахстана.

Свой последний матч за «Астану» Тигран провел осенью 2021 года против «Кайрата» (0:1). В той игре футболисты столичного клуба покинули поле за несколько минут до перерыва, а сам Барсегян показал неприличный жест в адрес трибун, за что в итоге получил одномесячную дисквалификацию.

Напомним, что матч «Кайрат» — «Слован» (Братислава, Словакия) состоится 6 августа в 20:00 по казахстанскому времени. Игра пройдёт на «Центральном» стадионе в Алматы.

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