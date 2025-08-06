Дастан Сатпаев принес «Кайрату» победу в историческом матче в Лиге чемпионов

С самого начала встречи «Кайрат» активно пошёл вперёд и создал несколько острых моментов, однако вратарь «Слована» надёжно сыграл и спас свою команду. В дальнейшем словацкий клуб сумел сдержать стартовый натиск хозяев, и игра перешла в более равное русло.
На 15-й минуте полузащитник «Слована» Тигран Барсегян, ранее выступавший за «Кайсар» и «Астану», получил жёлтую карточку за толчок. Спустя десять минут аналогичное предупреждение за фол в центре поля получил Еркин Тапалов из «Кайрата».
Однако эти горчичники не стали уроком для футболистов. На 65-й минуте вторую жёлтую схлопотал полузащитник братиславского клуба Рахим Ибрахим, дважды за 15 минут сфоливший на футболистах «Кайрата». Подножка Валерию Громыко стала для Ибрахима последним действием в этом противостоянии — он пропустит ответную встречу. «Кайрат» воспользовался преимуществом — 16-летний форвард Дастан Сатпаев реализовал назначенный арбитром пенальти на 90-й минуте матча и принёс победу своей команде.
Рафаэль Уразбахтин
Владимир Вайсс
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