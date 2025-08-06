Дастан Сатпаев принес «Кайрату» победу в историческом матче в Лиге чемпионов

Однако эти горчичники не стали уроком для футболистов. На 65-й минуте вторую жёлтую схлопотал полузащитник братиславского клуба Рахим Ибрахим, дважды за 15 минут сфоливший на футболистах «Кайрата». Подножка Валерию Громыко стала для Ибрахима последним действием в этом противостоянии — он пропустит ответную встречу. «Кайрат» воспользовался преимуществом — 16-летний форвард Дастан Сатпаев реализовал назначенный арбитром пенальти на 90-й минуте матча и принёс победу своей команде.