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Дастан Сатпаев принес «Кайрату» победу в историческом матче в Лиге чемпионов

«Кайрат» победил «Слован» в третьем квалификационном этапе Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

С самого начала встречи «Кайрат» активно пошёл вперёд и создал несколько острых моментов, однако вратарь «Слована» надёжно сыграл и спас свою команду. В дальнейшем словацкий клуб сумел сдержать стартовый натиск хозяев, и игра перешла в более равное русло.

На 15-й минуте полузащитник «Слована» Тигран Барсегян, ранее выступавший за «Кайсар» и «Астану», получил жёлтую карточку за толчок. Спустя десять минут аналогичное предупреждение за фол в центре поля получил Еркин Тапалов из «Кайрата».

Однако эти горчичники не стали уроком для футболистов. На 65-й минуте вторую жёлтую схлопотал полузащитник братиславского клуба Рахим Ибрахим, дважды за 15 минут сфоливший на футболистах «Кайрата». Подножка Валерию Громыко стала для Ибрахима последним действием в этом противостоянии — он пропустит ответную встречу. «Кайрат» воспользовался преимуществом — 16-летний форвард Дастан Сатпаев реализовал назначенный арбитром пенальти на 90-й минуте матча и принёс победу своей команде.

Кайрат
1:0
Первый тайм: 0:0
Слован Бр
Футбол, Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд
6.08.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
Владимир Вайсс
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