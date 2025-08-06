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Вайсс принял неожиданное решение после поражения «Кайрату» в Лиге чемпионов

Главный тренер словацкого «Слована» Владимир Вайсс не явился на послематчевую пресс-конференцию после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против алматинского «Кайрата», сообщают Vesti.kz.

Источник: skslovan.com

Встреча, прошедшая 6 августа в Алматы, завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Исход поединка решил 16-летний нападающий Дастан Сатпаев, точно реализовавший пенальти на 90-й минуте. Это уже третий гол юного форварда в рамках еврокубков.

Ход матча выдался нервным. На 65-й минуте «Слован» остался вдесятером после второго предупреждения полузащитника Рахима Ибрахима. А в самом конце встречи эмоции захлестнули и главного тренера гостей — арбитр показал Владимиру Вайссу две жёлтые карточки подряд, удалив его с технической зоны.

После финального свистка Вайсс не появился на обязательной пресс-конференции. Официальных объяснений от клуба или тренера пока не поступало. Не исключено, что решение было связано с накалом страстей и эмоциональной реакцией на исход встречи. Вместо него пришел ассистент Борис Китка.

Ответный матч между «Слованом» и «Кайратом» пройдёт 12 августа в Братиславе.

Кайрат
1:0
Первый тайм: 0:0
Слован Бр
Футбол, Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд
6.08.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
Владимир Вайсс
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти