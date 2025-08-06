Вайсс принял неожиданное решение после поражения «Кайрату» в Лиге чемпионов

После финального свистка Вайсс не появился на обязательной пресс-конференции. Официальных объяснений от клуба или тренера пока не поступало. Не исключено, что решение было связано с накалом страстей и эмоциональной реакцией на исход встречи. Вместо него пришел ассистент Борис Китка.