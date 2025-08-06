Вайсс принял неожиданное решение после поражения «Кайрату» в Лиге чемпионов

Встреча, прошедшая 6 августа в Алматы, завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Исход поединка решил 16-летний нападающий Дастан Сатпаев, точно реализовавший пенальти на 90-й минуте. Это уже третий гол юного форварда в рамках еврокубков.
Ход матча выдался нервным. На 65-й минуте «Слован» остался вдесятером после второго предупреждения полузащитника Рахима Ибрахима. А в самом конце встречи эмоции захлестнули и главного тренера гостей — арбитр показал Владимиру Вайссу две жёлтые карточки подряд, удалив его с технической зоны.
После финального свистка Вайсс не появился на обязательной пресс-конференции. Официальных объяснений от клуба или тренера пока не поступало. Не исключено, что решение было связано с накалом страстей и эмоциональной реакцией на исход встречи. Вместо него пришел ассистент Борис Китка.
Ответный матч между «Слованом» и «Кайратом» пройдёт 12 августа в Братиславе.
Рафаэль Уразбахтин
Владимир Вайсс
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти