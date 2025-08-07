Азербайджанский «Араз-Нахчыван» разгромно уступил кипрской «Омонии» в Лиге конференций

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Зриньски
0
:
Брейдаблик
0
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.60
П2
5.10
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Панатинаикос
0
:
Шахтер
0
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.35
П2
2.60
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Олимпия Л
0
:
Эгнатия
0
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.50
П2
4.20
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Дифферданж
0
:
Левадия
0
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.40
П2
5.10
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Викингур Л
1
:
Линфилд
1
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.10
П2
2.42
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Спарта П
0
:
Арарат-Армения
1
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.90
П2
4.80
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
АЗ
0
:
Вадуц
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
10.50
П2
36.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Андерлехт
0
:
Шериф
0
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.40
П2
10.50
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Полесье
0
:
Пакш
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.35
П2
3.75
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Левски
0
:
Сабах
0
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.30
П2
5.20
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
ПАОК
0
:
Вольфсбергер
0
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.10
П2
6.25
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Хеккен
0
:
Бранн
1
Все коэффициенты
П1
10.00
X
4.00
П2
1.45
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Рига
1
:
Бейтар И
0
Все коэффициенты
П1
1.27
X
5.20
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Викинг
1
:
Истанбул Башакшехир
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.10
П2
19.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АИК
2
:
Дьер
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
18.00
П2
72.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Силькеборг
0
:
Ягеллония
1
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.11
П2
1.95
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
АЕК Л
3
:
Легия
1
Все коэффициенты
П1
1.28
X
18.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
ЧФР
1
:
Брага
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
6.50
П2
1.17
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Баник О
4
:
Аустрия
3
Все коэффициенты
П1
4.90
X
5.90
П2
76.00
Футбол. Лига конференций
21:15
Лозанна
:
Астана
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.40
П2
5.72
Футбол. Лига Европы
21:30
ФКСБ
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.98
П2
9.00
Футбол. Лига Европы
21:30
Серветт Ж
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
4.54
X
3.97
П2
1.78
Футбол. Лига конференций
21:30
Лугано
:
Целе
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.30
П2
7.70
Футбол. Лига конференций
21:30
Балкани
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:30
Университатя Кр
:
Спартак Тр
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.70
П2
4.60
Футбол. Лига конференций
21:45
Викингур Р
:
Брённбю
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:45
Сент-Патрик'с Атлетик
:
Бешикташ
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Рапид В
:
Данди Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.83
П2
12.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайдук С
:
Динамо Тр
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.40
П2
13.50
Футбол. Лига конференций
22:00
Ларн
:
Санта-Клара
Все коэффициенты
П1
10.50
X
4.43
П2
1.40
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Маккаби Хайфа
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.08
П2
6.20
Футбол. Лига конференций
22:00
Партизан
:
Хайберниан
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Линколн
1
:
Ноа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фредрикстад
1
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Милсами
3
:
Виртус
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арис Л
2
:
АЕК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Араз
0
:
Омония
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Русенборг
0
:
Хаммарбю
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Жальгирис К
0
:
Арда
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
СШОР 1 - Кристалл
1
:
Луки-Энергия
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:1
Темп
2
:
Уралец-ТС
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Бурятия
0
:
Иркутск
8
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Анри
0
:
КДВ
4
П1
X
П2

Азербайджанский «Араз-Нахчыван» разгромно уступил кипрской «Омонии» в Лиге конференций

Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 между азербайджанским «Араз-Нахчыван» и кипрской «Омонией».

Источник: ФК «Омония»

Команды играли на стадионе «Далга Арена» (Баку, Азербайджан). Победу со счётом 4:0 праздновали гости.

На 13-й минуте полузащитник Лоизос Лоизу вывел «Омонию» вперёд. На 22-й минуте Лоизу оформил дубль. На 55-й минуте бразилец Фелипе Эвандро забил третий мяч гостей с передачи нападающего Стевана Йоветича. На 58-й минуте уже Йоветич отличился с передачи Эвандо.

Ответная игра между «Омонией» и «Араз-Нахчыван» запланирована на четверг, 14 августа. Команды сыграют на стадионе «Нео ГСП» (Никосия, Кипр). Победитель выйдет в 4-й раунд квалификации Лиги конференций.

Араз
0:4
Первый тайм: 0:0
Омония
Футбол, Лига конференций, 3-й отборочный раунд
7.08.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Liv Bona Dea Arena
Главные тренеры
Яннис Анастасиу
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти