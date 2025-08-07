Азербайджанский «Араз-Нахчыван» разгромно уступил кипрской «Омонии» в Лиге конференций

На 13-й минуте полузащитник Лоизос Лоизу вывел «Омонию» вперёд. На 22-й минуте Лоизу оформил дубль. На 55-й минуте бразилец Фелипе Эвандро забил третий мяч гостей с передачи нападающего Стевана Йоветича. На 58-й минуте уже Йоветич отличился с передачи Эвандо.