Азербайджанский «Араз-Нахчыван» разгромно уступил кипрской «Омонии» в Лиге конференций

Команды играли на стадионе «Далга Арена» (Баку, Азербайджан). Победу со счётом 4:0 праздновали гости.
На 13-й минуте полузащитник Лоизос Лоизу вывел «Омонию» вперёд. На 22-й минуте Лоизу оформил дубль. На 55-й минуте бразилец Фелипе Эвандро забил третий мяч гостей с передачи нападающего Стевана Йоветича. На 58-й минуте уже Йоветич отличился с передачи Эвандо.
Ответная игра между «Омонией» и «Араз-Нахчыван» запланирована на четверг, 14 августа. Команды сыграют на стадионе «Нео ГСП» (Никосия, Кипр). Победитель выйдет в 4-й раунд квалификации Лиги конференций.
Футбол, Лига конференций, 3-й отборочный раунд
7.08.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Liv Bona Dea Arena
Главные тренеры
Яннис Анастасиу
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти