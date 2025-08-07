Матч «Астаны» в Лиге конференций завершился четырьмя голами

Встреча прошла в Швейцарии и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Матч начался с неприятного эпизода для казахстанской команды: уже на 18-й минуте Иван Башич получил прямую красную карточку, но после видеопросмотра судья Лукаш Кужма заменил её на жёлтую. Однако это не помогло «Астане» избежать пропущенного мяча: на 24-й минуте Джейми Роч поразил ворота точным ударом из-за пределов штрафной.
К перерыву счёт удвоился: на 43-й минуте Карло Бартолец отдал неудачный пас на Кипраса Кажуколоваса, которым воспользовался Кали Сене, обошёл защитника и реализовал выход один на один с Мухаммеджаном Сейсеном.
Во втором тайме обе команды создали опасные моменты. На 56-й минуте Макс Эбонг не сумел точно завершить перспективную атаку гостей. Зато на 72-й минуте Альбан Айдини довёл счёт до крупного — 3:0 после точной фланговой передачи.
Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян провёл ряд замен, и Рамазан Каримов был близок к голу, но его удар с углового отразил Карло Летица. Спасти интригу удалось всё же Ивану Башичу, который на 90-й минуте отыграл один мяч — 3:1.
Ответный матч состоится 14 августа в Астане. Победитель пары выйдет в плей-офф раунд квалификации Лиги конференций, где сыграет с сильнейшим из дуэта «Сент-Патрикс Атлетик» (Ирландия) — «Бешикташ» (Турция).
Людовик Маньен
Григорий Бабаян
