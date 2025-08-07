Матч «Астаны» в Лиге конференций завершился четырьмя голами

Матч начался с неприятного эпизода для казахстанской команды: уже на 18-й минуте Иван Башич получил прямую красную карточку, но после видеопросмотра судья Лукаш Кужма заменил её на жёлтую. Однако это не помогло «Астане» избежать пропущенного мяча: на 24-й минуте Джейми Роч поразил ворота точным ударом из-за пределов штрафной.