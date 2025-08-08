Камбэк «Ариса» Кокорина против команды Николича, яркая игра Иосифова, гол надежды для «Астаны»

Греческие ничьи
Александр Кокорин начал встречу с командой Марко Николича на скамейке запасных. Зато еще недавно работавший в штабе махачкалинского «Динамо» белорусский специалист Артем Радьков включил в стартовый состав «Ариса» Адама Мархиева. Этот 23-летний полузащитник выступает за молодежную сборную Финляндии, но родился в Назрани. Футбольное образование Мархиев получил в академии финского клуба ХИК, так как семья переехала в эту страну, где его отец Умар Мархиев какое-то время тренировал «Яро». Сейчас Мархиев-старший возглавляет во Второй лиге «Ангушт». А его сын перешел в «Арис» зимой, на прощание своим голом подарив латвийскому РФШ сенсационную победу над «Аяксом».
В Колосси же в четверг поначалу казалось, что сюрпризов ждать не стоит. Не прошло и четверти часа, а гости уже вели с преимуществом в два мяча. АЕК был близок и к третьему взятию ворот, однако пропустил выпад не сломавшегося после провального дебюта «Ариса». Вынос защитника стал голевым пасом на размочившего счет Какулиса, который убежал от защитников с центра поля. Киприоты очень бережно отнеслись к своим возможностям и выжали из них даже больше, чем могли. После углового шикарный удар с лета нанес бывший защитник «Рейнджерс» Голдсон. Ну, а Кокорин вышел сразу после перерыва вместо автора первого гола. Однако ничем особенным — как и другие игроки атаки — наш легионер не отметился. Продолжение — через неделю в Афинах.
Федор Чалов в первом для ПАОК официальном матче нового сезона попал в старт «двуглавых орлов». Это был шанс для форварда, который в прошлый раз забивал в феврале, однако в атаке не блеснул ни он, ни его партнеры. Скорее по итогам игры надо отметить чешского голкипера хозяев Павленку. Чалова же заменили на 70-й минуте, и тогда же в игру вступил еще один российский легионер — Магомед Оздоев.
Унижение вместо реванша и гол экс-оренбуржца
В марте «Лугано» и «Целе» устроили эпическое сражение в ⅛ финала Лиги конференций. Швейцарцы тогда выиграли в ответном матче с хоккейным счетом 5:4, однако в серии пенальти успешнее оказались добившиеся исторического успеха словенцы. Само собой, у хозяев был зуб на соперника, который близок нам благодаря российским инвесторам и менеджменту, а также снова начавшему матч в стартовом составе воспитаннику «Локомотива» Никите Иосифову.
В подтверждение данных мыслей «Лугано» сразу рванул вперед, однако несколько раз блестяще сыграл голкипер гостей, а ближе к перерыву команда Альберта Риеры выдала впечатляющий отрезок. Началось все с рейда Штурма с фланга к линии штрафной и удара в дальний угол. Продолжилось — заработанным пенальти, который реализовал забивший уже шесть мячей в этом евросезоне Ковачевич. И это еще отличный пас Иосифова испортил не попавший в ворота Штурм. Сам Никита тоже мог забить уже после перерыва, однако его дальний удар остановила перекладина. Зато в похожей ситуации в верхний угол попал Забуковник. Третий гол деморализовал швейцарцев, тогда как фактически гарантировавший себе проход в раунд плей-офф «Целе» добил несчастного соперника, а Иосифов выдал пас поставившему в разгроме точку партнеру.
А вот «Астана» визит в Швейцарию провела неудачно, и снова получить европейскую осень подопечным Григория Бабаяна будет сложно. Вместе с тем нельзя не признать, что казахстанцы могли развернуть ход игры во втором тайме. Так, при счете 2:0 Эбонг попал в штангу, от которой мяч отлетел в руки вратарю. В свою очередь хозяева довели счет до крупного, когда их игрок даже не бил — простреливавший партнер просто попал ему в ногу. С другой стороны, на последних минутах тот же Айдини простил «Астану», ударив выше из площади ворот. За эту расточительность «Лозанну» наказал отыгравший три сезона в «Оренбурге» Башич. Выстрелив с подбора в «девятку», босниец вернул интригу ответной игре.
Нервная развязка на Гибралтаре
Чемпионы Армении стартовали на Гибралтаре мощно. Забили быстрый гол, который, правда, отменили из-за офсайда. Но буквально в следующей атаке отличный дальний удар нанес открывший счет Этеки. Только камерунец же все и испортил, придя на помощь воспитаннику «Зенита» Сергею Мурадяну. Судья зацепа соперника за футболку не увидел, только ВАР ошибку не пропустил, и это принесло «Линкольн Ред Импс» пенальти на девятой добавленной к первому тайму минуте. Чанчаревич мог стать главным героем тайма, парировав удар де Барра с точки, однако лидер хозяев исправился на добивании.
Во втором тайме самая титулованная команда Гибралтара создала гостям массу проблем. Один раз мяч чудом не оказался в воротах, а развязка получилась драматичной. «Ноа» мог увезти в Ереван победу — благодаря штрафному бывшего форварда волгоградского «Ротора» Улада Омара. Только радость оказалась недолгой, потому что ВАР снова пригласил арбитра к монитору, и тот отменил гол из-за фола против стоявшего в «стенке» игрока. «Ноа» теперь следует взять пример с «Црвены Звезды», которая после тяжелейшего гибралтарского выезда растерзала оборону «Линкольна» в Белграде.
Создается впечатление, что «Спарта» начинает играть в полную силу только разозлившись. В предыдущем раунде пражане после гостевого поражения и нулевой ничьей к перерыву ответного матча разгромили «Актобе» со счетом 4:0. Сейчас чехов быстрым голом разбудил «Арарат-Армения». Причем снова ярко проявил себя забивший третий мяч хозяев бывший форвард «Локомотива» Кухта.
Победа вдевятером
«Шерифу» в этом евросезоне не повезло со жребием. В Лиге Европы тираспольцам достался «Утрехт», а в третьем по статусу еврокубке — один из лучших клубов Бельгии. Итоги визитов в страны Бенилюкса — два крупных поражения. Через неделю европейская кампания «Шерифа» должна завершиться.
В свою очередь действующий чемпион Молдавии одержал невероятную по сценарию победу. Играя весь второй тайм в меньшинстве, «Милсами» дважды возвращал себе утраченное преимущество. Причем оказавшийся победным гол нигерийца Ндона был забит в ситуации, когда этого уже никто не ждал. Несколькими минутами ранее Таки получил одну за другой две желтые карточки и оставил свою команду вдевятером! Теперь в Сан-Марино молдаване отправятся с колоссальным запасом уверенности в собственных силах.