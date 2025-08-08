Камбэк «Ариса» Кокорина против команды Николича, яркая игра Иосифова, гол надежды для «Астаны»

В Колосси же в четверг поначалу казалось, что сюрпризов ждать не стоит. Не прошло и четверти часа, а гости уже вели с преимуществом в два мяча. АЕК был близок и к третьему взятию ворот, однако пропустил выпад не сломавшегося после провального дебюта «Ариса». Вынос защитника стал голевым пасом на размочившего счет Какулиса, который убежал от защитников с центра поля. Киприоты очень бережно отнеслись к своим возможностям и выжали из них даже больше, чем могли. После углового шикарный удар с лета нанес бывший защитник «Рейнджерс» Голдсон. Ну, а Кокорин вышел сразу после перерыва вместо автора первого гола. Однако ничем особенным — как и другие игроки атаки — наш легионер не отметился. Продолжение — через неделю в Афинах.