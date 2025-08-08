Ричмонд
Флик дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов, Левандовски и Ямаль оштрафованы

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранила на один матч еврокубков главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика.

Источник: AP 2024

Флик дисквалифицирован на одну игру и оштрафован на 20 тысяч евро за нарушение основных принципов поведения и за несоблюдение норм приличия во время ответного матча ½ финала Лиги чемпионов против «Интера» 6 мая.

Таким образом, Флик пропустит первый матч сине-гранатовых в Лиге чемпионов-2025/26.

Такую же спортивную и финансовую санкцию получил ассистент Флика — Маркус Зорг.

Кроме того, нападающий Роберт Левандовски и вингер Ламин Ямаль оштрафованы на 5 тысяч евро каждый за невыполнение указаний официального представителя допинг-контроля и за несвоевременную явку в зону допинг-контроля.

УЕФА оштрафовал «Барселону» на 5 250 евро за бросание болельщиками посторонних предметов на поле и на 2 500 евро за использование пиротехники, сообщает AS.

