Флик дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов, Левандовски и Ямаль оштрафованы

Флик дисквалифицирован на одну игру и оштрафован на 20 тысяч евро за нарушение основных принципов поведения и за несоблюдение норм приличия во время ответного матча ½ финала Лиги чемпионов против «Интера» 6 мая.
Таким образом, Флик пропустит первый матч сине-гранатовых в Лиге чемпионов-2025/26.
Такую же спортивную и финансовую санкцию получил ассистент Флика — Маркус Зорг.
Кроме того, нападающий Роберт Левандовски и вингер Ламин Ямаль оштрафованы на 5 тысяч евро каждый за невыполнение указаний официального представителя допинг-контроля и за несвоевременную явку в зону допинг-контроля.
УЕФА оштрафовал «Барселону» на 5 250 евро за бросание болельщиками посторонних предметов на поле и на 2 500 евро за использование пиротехники, сообщает AS.