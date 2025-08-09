Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:30
Крылья Советов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.07
П2
2.50
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.50
П2
4.20
Футбол. Премьер-лига
15:45
ЦСКА
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.48
П2
4.20
Футбол. Премьер-лига
18:00
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.66
X
3.45
П2
2.23
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.12
П2
2.40
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.11
П2
3.53
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.05
П2
1.65

«Барселона» попросила УЕФА указать причину дисквалификации Флика

«Барселона» обратилась в УЕФА с просьбой указать конкретную причину дисквалификации главного тренера Ханса-Дитера Флика на один матч еврокубков, сообщает RAC 1.

Источник: Reuters

По данным источника, каталонцы примут решение о том, подавать апелляцию на решение УЕФА или нет, только после того, как получат уточнения.

УЕФА дисквалифицировал Флика на один матч еврокубков за нарушение общих принципов поведения и основных правил порядочного поведения по итогам ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Интера». Игра прошла 6 мая и завершилась победой итальянского клуба в дополнительное время со счетом 4:3.

Также немецкий специалист оштрафован на 20 тысяч евро. Аналогичную спортивную и финансовую санкцию получил помощник Флика Маркус Зорг.

