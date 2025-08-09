«Барселона» попросила УЕФА указать причину дисквалификации Флика

По данным источника, каталонцы примут решение о том, подавать апелляцию на решение УЕФА или нет, только после того, как получат уточнения.
УЕФА дисквалифицировал Флика на один матч еврокубков за нарушение общих принципов поведения и основных правил порядочного поведения по итогам ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Интера». Игра прошла 6 мая и завершилась победой итальянского клуба в дополнительное время со счетом 4:3.
Также немецкий специалист оштрафован на 20 тысяч евро. Аналогичную спортивную и финансовую санкцию получил помощник Флика Маркус Зорг.
