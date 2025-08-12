Лучший клуб Казахстана исторически близок к ЛЧ. В составе «Кайрата» есть экс-игроки РПЛ

«Кайрат» — в шаге от попадания в раунд плей-офф. А вот 20 лет назад он слетел по итогам первой же квалификационной стадии. Кстати, тогда в соперниках был ещё один словацкий клуб — «Артмедиа». Догадаетесь, кто его тогда тренировал? Владимир Вайсс. За словацкий клуб играл будущий защитник «Сатурна» и «Локомотива» Ян Дюрица, а в форме «Кайрата» бегал Евгений Ловчев. Нет, конечно, не тот, кто сейчас бросает колкие комментарии в роли эксперта на телевидении, а его сын. К слову, Евгений Евгеньевич стал двукратным чемпионом Казахстана и лучшим футболистом страны в 2002 году.