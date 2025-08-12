«Карабах» разгромил «Шкендию» в матче квалификации Лиги чемпионов

Встреча, которая прошла во вторник в Баку, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили экс-футболист «Краснодара» Кади Боржес (18-я минута), Нариман Ахундзаде (33), Марко Янкович (35), реализовавший пенальти, и Леандро Андраде (59), а защитник «Шкендии» Клисман Цаке (16) отметился автоголом. У гостей единственный мяч забил Фабрис Тамба (10).