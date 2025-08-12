Ричмонд
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Шелбурн
0
:
Риека
0
Все коэффициенты
П1
6.20
X
3.75
П2
1.65
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Слован Бр
1
:
Кайрат
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
7.00
П2
20.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ференцварош
0
:
Лудогорец
0
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.30
П2
4.60
Футбол. Кубок России
перерыв
Спартак
0
:
Динамо Мх
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
2.75
П2
6.05
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Брюгге
0
:
Зальцбург
2
Все коэффициенты
П1
13.50
X
6.00
П2
1.75
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Копенгаген
5
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Пафос
2
:
Динамо К
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
18.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Виктория Пл
2
:
Рейнджерс
1
Все коэффициенты
П1
1.12
X
7.60
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Фенербахче
4
:
Фейеноорд
1
Все коэффициенты
П1
1.02
X
23.00
П2
67.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Црвена Звезда
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.98
П2
5.90
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.97
П2
6.20
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
5
:
Шкендия
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
3
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Акрон
1
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

«Карабах» разгромил «Шкендию» в матче квалификации Лиги чемпионов

Экс-игрок «Краснодара» Кади помог «Карабаху» выйти в раунд плей-офф отбора ЛЧ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Азербайджанский «Карабах» разгромил северомакедонский клуб «Шкендия» в ответном матче третьего раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов.

Встреча, которая прошла во вторник в Баку, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили экс-футболист «Краснодара» Кади Боржес (18-я минута), Нариман Ахундзаде (33), Марко Янкович (35), реализовавший пенальти, и Леандро Андраде (59), а защитник «Шкендии» Клисман Цаке (16) отметился автоголом. У гостей единственный мяч забил Фабрис Тамба (10).

В первом матче также сильнее были футболисты «Карабаха» (1:0). Азербайджанский клуб вышел в раунд плей-офф квалификации, где поборется за выход в основную стадию Лиги чемпионов. Соперником «Карабаха» станет победитель противостояния «Лудогорец» (Болгария) — «Ференцварош» (Венгрия).

Карабах
5:1
Первый тайм: 0:0
Шкендия
Футбол, Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд
12.08.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Azersun Arena
Главные тренеры
Гурбан Гурбанов
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти