«Карабах» разгромил «Шкендию» в матче квалификации Лиги чемпионов

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Азербайджанский «Карабах» разгромил северомакедонский клуб «Шкендия» в ответном матче третьего раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов.
Встреча, которая прошла во вторник в Баку, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили экс-футболист «Краснодара» Кади Боржес (18-я минута), Нариман Ахундзаде (33), Марко Янкович (35), реализовавший пенальти, и Леандро Андраде (59), а защитник «Шкендии» Клисман Цаке (16) отметился автоголом. У гостей единственный мяч забил Фабрис Тамба (10).
В первом матче также сильнее были футболисты «Карабаха» (1:0). Азербайджанский клуб вышел в раунд плей-офф квалификации, где поборется за выход в основную стадию Лиги чемпионов. Соперником «Карабаха» станет победитель противостояния «Лудогорец» (Болгария) — «Ференцварош» (Венгрия).
Гурбан Гурбанов
