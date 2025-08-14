«Арарат-Армения» вылетел из Лиги конференций, уступив в отборе пражской «Спарте»

Первый матч между командами проходил неделю назад и завершился победой «Спарты» со счётом 4:1. Таким образом, чешский клуб квалифицировался в раунд плей-офф за выход в общий этап Лиги конференций сезона-2025/2026. «Арарат-Армения» завершил еврокубковую кампанию.