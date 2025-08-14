АЕК Николича победил «Арис» в ЛК, забив дважды в овертайме. Кокорин вышел на замену

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Легия
2
:
АЕК Л
1
Все коэффициенты
П1
1.04
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Эгнатия
2
:
Олимпия Л
2
Все коэффициенты
П1
14.50
X
1.55
П2
6.80
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Виртус
3
:
Милсами
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
10.00
П2
33.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Санта-Клара
0
:
Ларн
0
Все коэффициенты
П1
8.50
X
1.22
П2
98.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Хайберниан
1
:
Партизан
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Аустрия
1
:
Баник О
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
1.19
П2
28.00
Футбол. Лига конференций
доп. время
Данди Юнайтед
2
:
Рапид В
2
Все коэффициенты
П1
35.00
X
1.04
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
доп. время
Динамо Тр
1
:
Хайдук С
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
доп. время
Спартак Тр
4
:
Университатя Кр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
пенальти
Шахтер
0
:
Панатинаикос
0
Все коэффициенты
П1
35.00
X
1.04
П2
19.00
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
4
:
Балкани
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линфилд
2
:
Викингур Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
2
:
ЧФР
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
2
:
Силькеборг
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
3
:
Хамрун Спартанс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Дрита
1
:
ФКСБ
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
2
:
Серветт Ж
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
2
:
Лугано
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Неман
7
:
Клаксвик
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
3
:
Арис Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Маккаби Хайфа
0
:
Ракув
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Бешикташ
3
:
Сент-Патрик'с Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брейдаблик
1
:
Зриньски
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вадуц
0
:
АЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Бейтар И
3
:
Рига
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брённбю
4
:
Викингур Р
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арда
2
:
Жальгирис К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
П 5:6
Ноа
0
:
Линколн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Вольфсбергер
0
:
ПАОК
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
0
:
Хеккен
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шериф
1
:
Андерлехт
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
5
:
Араз
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дьер
2
:
АИК
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Пакш
2
:
Полесье
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хаммарбю
0
:
Русенборг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Левадия
1
:
Дифферданж
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Фредрикстад
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арарат-Армения
1
:
Спарта П
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сабах
0
:
Левски
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
КуПС
1
:
РФШ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Астана
0
:
Лозанна
2
П1
X
П2

АЕК Николича победил «Арис» в ЛК, забив дважды в овертайме. Кокорин вышел на замену

Завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались греческий АЕК и кипрский «Арис».

Источник: Чемпионат.com

Завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались греческий АЕК и кипрский «Арис». Команды играли на стадионе «ОПАП Арена» (Афины, Греция). Основное время мача завершилось вничью. Счёт после 120 минут — 3:1 в пользу греков.

На 51-й минуте полузащитник Рэзван Марин вывел АЕК вперёд, реализовав пенальти. На 62-й минуте нападающий «Ариса» Георгий Квилитая восстановил равенство в счёте ударом с 11-метровой отметки. На 104-й минуте подопечные Марко Николича вышли вперёд благодаря голу полузащитника Дерека Кутеса. На 109-й минте третий гол забил экс-форвард «Реала» и «Милана» Лука Йович. Российский нападающий гостей Александр Кокорин вышел на замену на 66-й минуте игры.

Таким образом, АЕК квалифицировался в раунд плей-офф Лиги конференций за выход в общий этап турнира. «Арис» завершил еврокубковую кампанию-2025/2026.

