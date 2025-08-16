В Польше потребовали исключить «Маккаби» из еврокубков из-за баннера

Встреча третьего квалификационного раунда Лиги конференций прошла в четверг и завершилась со счетом 2:0 в пользу польской команды, которая по итогам двух встреч прошла в раунд плей-офф. По ходу матча израильские болельщики вывесили баннер с надписью «Убийцы с 1939 года» на английском языке. Президент Польши Кароль Навроцкий назвал поведение израильских болельщиков «неописуемой глупостью». Он добавил, что этот скандальный баннер оскорбляет память польских граждан — жертв Второй мировой войны, включая три миллиона евреев.