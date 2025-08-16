В Польше потребовали исключить «Маккаби» из еврокубков из-за баннера

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Польский футбольный клуб «Ракув» опубликовал на своем официальном сайте обращение к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием исключить «Маккаби» из Хайфы из еврокубков на следующий сезон после политического баннера со стороны болельщиков израильской команды.
Встреча третьего квалификационного раунда Лиги конференций прошла в четверг и завершилась со счетом 2:0 в пользу польской команды, которая по итогам двух встреч прошла в раунд плей-офф. По ходу матча израильские болельщики вывесили баннер с надписью «Убийцы с 1939 года» на английском языке. Президент Польши Кароль Навроцкий назвал поведение израильских болельщиков «неописуемой глупостью». Он добавил, что этот скандальный баннер оскорбляет память польских граждан — жертв Второй мировой войны, включая три миллиона евреев.
«На фоне возмутительных инцидентов с участием болельщиков “Маккаби” во время матча в четверг в Дебрецене мы подали официальную жалобу в УЕФА, требуя, среди прочего, исключить израильский клуб из еврокубковых турниров в следующем сезоне в связи с неоднократными нарушениями правил федерации», — говорится в заявлении «Ракува».
Ранее УЕФА объявил, что дисциплинарный комитет организации начал расследование в отношении обоих клубов. Обе команды обвиняются в провокационных для спортивного мероприятия сообщениях.
