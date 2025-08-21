Громкой сенсацией обернулся матч «Кайрата» в Лиге чемпионов

Впрочем, вторая половина была омрачена травмами вратарей алматинцев. Сначала, на 75-й минуте Александр Заруцкий не смог продолжать игру и был заменен на Темирлана Анарбекова. Уже под конец второго тайма, травму получил сам Анарбеков, который разбил голову в столкновении с южнокорейцем Ян Хен Чжуном. Темирлану была наложена повязана повязка.