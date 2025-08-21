Громкой сенсацией обернулся матч «Кайрата» в Лиге чемпионов

Матч в Глазго завершился со счетом 0:0.
По ходу первого тайма алматинцам даже удалось забить гол, но взятие ворот в исполнении капитана Александра Мартыновича было отменено из-за офсайда.
Отметим, что по итогам первой половины обе команды не сумели пробить в створ ворот. При этом, у «Кайрата» было пять ударов в сторону ворот, а у «Селтика» — два.
Второй тайм шотландцы провели активнее, сконструировав несколько опасных атак.
Впрочем, вторая половина была омрачена травмами вратарей алматинцев. Сначала, на 75-й минуте Александр Заруцкий не смог продолжать игру и был заменен на Темирлана Анарбекова. Уже под конец второго тайма, травму получил сам Анарбеков, который разбил голову в столкновении с южнокорейцем Ян Хен Чжуном. Темирлану была наложена повязана повязка.
К основному времени матча судья добавил десять минут, в течение которых нападающий алматинцев Дастан Сатпаев получил желтую карточку, которая стала третьей для него в этой еврокампании. Таким образом, он пропустит ответный матч с шотландцами.
Ответная игра в Алматы пройдет 26 августа. В случае успеха в этом противостоянии алматинцы сыграют в основном этапа Лиги чемпионов. В случае неудачи «Кайрат» продолжит еврокубковую осень в основном этапе Лиги Европы.
