В Британии отметили ключевой эпизод с Сатпаевым и провал «Селтика»

Сайт Belfastmedia.com отреагировал на исход первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором шотландский «Селтик» сыграл вничью на своём поле с казахстанским «Кайратом», передают Vesti.kz.

Источник: Спорт-Экспресс

Фанаты разочарованы

Изначально уверенные в лёгкой победе, болельщики «Селтика» к 30-й минуте скандировали «Увольте руководство», выражая недовольство текущей стратегией клуба и очередным слабым трансферным окном.

Проблемы в атаке

Адам Ида остался незаметным в первом тайме, а игравший потом на его позиции Дайдзэн Маэда был вынужден смещаться в центр, что не раскрывает его сильные стороны. Ян Хен Чжун внес немного креатива, но общая игра атаки оставалась предсказуемой.

«Кайрат» чувствовал себя увереннее

Гости уверенно контролировали мяч, создавали угрозу в финальной трети поля и воспользовались тактическими просчётами шотландцев. Ключевой эпизод случился в конце матча: молодой игрок «Кайрата» Дастан Сатпаев получил жёлтую карточку, которая лишила его возможности сыграть в ответной встрече.

Вывод

Хотя состав «Селтика» сильнее, ничья превращает ответный матч в Алматы в настоящую проверку на прочность. Контроль и стратегическая игра, которую ожидали болельщики, оказались недостижимы, а клубу предстоит серьёзно пересмотреть подход к атаке и планированию состава перед ключевым матчем, — пишет Belfastmedia.com.

Ответная игра пройдёт 26 августа в Алматы. Победитель противостояния выйдет в основной этап Лиги чемпионов, а проигравший продолжит выступления в Лиге Европы.

Селтик
0:0
Первый тайм: 0:0
Кайрат
Футбол, Лига чемпионов, Раунд плей-офф
20.08.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Celtic Park
Главные тренеры
Брендан Роджерс
Рафаэль Уразбахтин
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти