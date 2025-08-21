В Британии отметили ключевой эпизод с Сатпаевым и провал «Селтика»

Фанаты разочарованы
Изначально уверенные в лёгкой победе, болельщики «Селтика» к 30-й минуте скандировали «Увольте руководство», выражая недовольство текущей стратегией клуба и очередным слабым трансферным окном.
Проблемы в атаке
Адам Ида остался незаметным в первом тайме, а игравший потом на его позиции Дайдзэн Маэда был вынужден смещаться в центр, что не раскрывает его сильные стороны. Ян Хен Чжун внес немного креатива, но общая игра атаки оставалась предсказуемой.
«Кайрат» чувствовал себя увереннее
Гости уверенно контролировали мяч, создавали угрозу в финальной трети поля и воспользовались тактическими просчётами шотландцев. Ключевой эпизод случился в конце матча: молодой игрок «Кайрата» Дастан Сатпаев получил жёлтую карточку, которая лишила его возможности сыграть в ответной встрече.
Вывод
Хотя состав «Селтика» сильнее, ничья превращает ответный матч в Алматы в настоящую проверку на прочность. Контроль и стратегическая игра, которую ожидали болельщики, оказались недостижимы, а клубу предстоит серьёзно пересмотреть подход к атаке и планированию состава перед ключевым матчем, — пишет Belfastmedia.com.
Ответная игра пройдёт 26 августа в Алматы. Победитель противостояния выйдет в основной этап Лиги чемпионов, а проигравший продолжит выступления в Лиге Европы.
Брендан Роджерс
Рафаэль Уразбахтин
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти