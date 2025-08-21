В Британии отметили ключевой эпизод с Сатпаевым и провал «Селтика»

Адам Ида остался незаметным в первом тайме, а игравший потом на его позиции Дайдзэн Маэда был вынужден смещаться в центр, что не раскрывает его сильные стороны. Ян Хен Чжун внес немного креатива, но общая игра атаки оставалась предсказуемой.